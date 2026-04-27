Quisieron robarle la moto a un policía de franco y terminaron baleados: murió un delincuente

Un policía de la Bonaerense, que se encontraba de civil, se enfrentó a los tiros con dos delincuentes de 16 y 19 años. Como resultado, el mayor de estos murió.

Los delincuentes abordaron a un policía cuando estaba de franco por las calles de Laferrere. Uno de ellos terminó muerto.

La localidad de Laferrere fue el escenario de un tiroteo a plena luz del día, cuando el sábado dos delincuentes de 16 y 19 años emboscaron a un policía que se encontraba de civil en su día de franco. Como resultado, el efectivo de la Bonaerense sacó su pistola reglamentaria y baleó a los asaltantes, matando al mayor de edad.

Los detalles del fatal tiroteo El hecho tuvo lugar por la mañana del día señalado en la intersección de las calles Varela y Ricardo Gutiérrez, en el corazón de Gregorio de Laferrere. El oficial, que circulaba por la zona en su motocicleta, logró defenderse utilizando su arma reglamentaria y resultó completamente ileso.

Durante la balacera, el mayor de los ladrones fue gravemente herido y murió minutos después en el lugar del intento de robo. Por su parte, el menor de 16 años terminó con una herida de bala en su brazo izquierdo. Fue trasladado por el Dr. Osvaldo Chambi al Hospital Balestrini, donde permanece internado bajo custodia.

¿Legitima defensa? Cómo sigue la investigación Tras las primeras pericias realizadas por la Policía Federal Argentina (PFA), la principal hipótesis de la investigación, a cargo del fiscal Carlos Adrian Arribas, es que el efectivo actuó en legítima defensa.