Controles viales en Mendoza: multan a uno de cada dos conductores

En Mendoza, casi la mitad de los automovilistas y motociclistas que son detenidos por efectivos de la Policía Vial reciben multas por infringir la ley de Tránsito de la provincia. Los datos son oficiales y surgen del registro del Ministerio de Seguridad.

Sólo en el primer trimestre del año, se realizaron 64.983 controles viales en toda la provincia, de los cuales se confeccionaron 30.397 actas, lo que da un 46,7% de positividad.

Las actuaciones se realizaron en los 18 departamentos tanto a motociclistas como automovilistas, con un promedio de poco más de 20.000 controles por mes.

De las actas, la mayoría han sido faltas leves, como circular con luces bajas apagadas, sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o estacionar en zonas indebidas, por ejemplo. Entre todas las faltas leves llegaron a las 22.848 infracciones en enero, febrero y marzo.

En tanto, hubo 464 faltas graves, que es por ejemplo girar en “U”, adelantar por la derecha o llevar carga que sobresalga de los límites permitidos; y 4.704 faltas gravísimas, que son conducir sin el cinturón de seguridad, utilizar el celular mientras se maneja o conducir sin licencia.

Además, se labraron 2.381 faltas en concurso, que es cuando se registran dos o más infracciones al mismo tiempo.

Más de 800 multas por alcoholemia y más de 12.000 actas por conducir sin RTO

Por último, se realizaron 26.276 controles de alcoholemia en el primer trimestre de este 2026, de los cuales hubo 844 casos positivos, lo que da una positividad del 3,2%.

De esos casos de alcoholemia positiva, en 437 casos los valores fueron por debajo del gramo por litro de alcohol en sangre (1,66%); mientras que hubo 407 casos donde los conductores tuvieron más de 1 gramo por litro de alcohol en sangre (1,54%), lo que recayó en procesos contravencionales, más allá de una multa económica más dura.

Hombre alcoholizado en San Martín - Test de alcoholemia Seguridad Vial El hecho ocurrió en San Martín durante un operativo de la ANSV. El conductor admitió haber tomado fernet antes de manejar y quedó demorado. Agencia Nacional de Seguridad Vial (Calidad mejorada con inteligencia artificial)

En el caso de las RTO, la Policía de Mendoza realizó 12.346 multas a conductores que no contaron con la revisión técnica al día.

rto revision tecnica obligatoria acceso este (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

En este caso, en promedio, dos de cada 10 conductores controlados no cuenta con la RTO al día.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en Mendoza

Con respecto a los valores de las multas viales, todas se rigen en base a la Unidad Fiscal (UF) que se actualiza todos los años y que actualmente cada UF tiene un valor de $500.

En el caso de las faltas leves, que incluyen infracciones como conducir sin las luces bajas encendidas, estacionar en doble fila, en zonas prohibidas o circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO); tienen un valor actual de $50.000. Si se realiza un pago dentro de los tres días hábiles, se aplicará un descuento del 40%, quedando en $30.000.

Las faltas graves, que abarcan maniobras imprudentes como giros en U indebidos o estacionar en la banquina sin emergencia, se sanciona con 700 UF, que equivalen a $350.000. Con el beneficio por pago dentro de los tres días hábiles, el monto se reducirá a $210.000.

Pasando a las faltas gravísimas, como conducir sin licencia, sin seguro, sin cinturón de seguridad o usando el celular, las mismas cuestan 1.000 UF, que son $500.000. Con el descuento, el monto será de $300.000.

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También está el concurso de faltas, que se aplica cuando un conductor comete dos o más infracciones simultáneamente, con una sanción que es de 1.500 UF y queda en $750.000. Con el pago anticipado, se reducirá a $450.000.

En el caso de la alcoholemia positiva, no se aplica la reducción del 40% por pronto pago. Los valores dependen del nivel de alcohol en sangre:

Entre 0,5 y 0,99 gramos (en bicicletas, ciclomotores, motos y autos): multas de 3.000 a 6.000 UF, es decir, entre $1,5 millones y $3 millones.

Con 1 gramo o más de alcohol en sangre: la sanción irá de 4.000 a 11.000 UF, equivalentes a entre $2 millones y $5,5 millones (la multa más cara en 2025 es de $4,6 millones).

Además del impacto económico, estas infracciones incluyen inhabilitación para conducir, retención de la licencia e incluso días de arresto, dependiendo de la gravedad del hecho.