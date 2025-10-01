Más caras: las millonarias multas que deberán pagar en 2026 los conductores alcoholizados
La actualización de la Ley Impositiva fija un aumento del 19% en la Unidad Fija (UF), que pasaría de $420 a $500 desde enero si se aprueba el proyecto.
El Gobierno provincial prevé un incremento en el valor de las multas de tránsito a partir de 2026, según lo estipulado en el proyecto de Ley Impositiva que ya ingresó a la Legislatura.
La clave del aumento está en la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), el mecanismo con el que se calculan las sanciones viales en Mendoza.
Te Podría Interesar
Si la norma es aprobada sin cambios, desde el 1 de enero, la UF pasará de $420 a $500, lo que representa una suba del 19%. Esta variación impactará de manera directa en el costo de las infracciones, que en los casos más graves —como conducir alcoholizado— podrán llegar a los $5,5 millones.
Nuevos valores de las multas
En el caso de las faltas leves, incluyen infracciones como conducir sin las luces bajas encendidas, estacionar en doble fila, en zonas prohibidas o circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Tendrán una sanción de 100 UF, que serán $50.000 (actualmente está en $42.000). Si se realiza un pago dentro de los tres días hábiles, se aplicará un descuento del 40%, quedando en $30.000.
Las faltas graves, que abarcan maniobras imprudentes como giros en U indebidos o estacionar en la banquina sin emergencia, se sanciona con 700 UF, que equivalen a $350.000 (hoy esta multa está en $294.000). Con el beneficio por pago dentro de los tres días hábiles, el monto se reducirá a $210.000.
Pasando a las faltas gravísimas, como conducir sin licencia, sin seguro, sin cinturón de seguridad o usando el celular, las mismas cuestan 1.000 UF, que se actualizarán con el nuevo valor a $500.000 (ahora está en $420.000). Con el descuento, el monto será de $300.000.
También está el concurso de faltas, que se aplica cuando un conductor comete dos o más infracciones simultáneamente, con una sanción que es de 1.500 UF y quedaría en $750.000 (hoy la multa en concurso tiene un valor de $630.000). Con el pago anticipado, se reducirá a $450.000.
Multas por alcoholemia positiva
En el caso de la alcoholemia positiva, no se aplicará la reducción del 40% por pronto pago. Los valores dependerán del nivel de alcohol en sangre:
-
Entre 0,5 y 0,99 gramos (en bicicletas, ciclomotores, motos y autos): multas de 3.000 a 6.000 UF, es decir, entre $1,5 millones y $3 millones.
Con 1 gramo o más de alcohol en sangre: la sanción irá de 4.000 a 11.000 UF, equivalentes a entre $2 millones y $5,5 millones (la multa más cara en 2025 es de $4,6 millones).
Además del impacto económico, estas infracciones incluyen inhabilitación para conducir, retención de la licencia e incluso días de arresto, dependiendo de la gravedad del hecho.