La exjefa de prensa de Espert confirmó vínculos con Fred Machado: "Yo lo vi dos veces"

Clara Montero Barré, exvocera de Espert, aseguró que vio al economista reunido con Fred Machado en 2019 y habló de aportes de campaña.

Las declaraciones de Clara Montero Barré, exjefa de prensa de José Luis Espert durante la campaña presidencial de 2019, reavivaron las sospechas sobre los nexos entre el economista y el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos por causas vinculadas al narcotráfico.

En diálogo con Alejandro Bercovich en Radio Con Vos, Montero Barré aseguró que Machado estuvo presente en al menos dos encuentros junto a Espert: “Yo lo vi dos veces a Fred Machado, y esas dos veces estaba Espert. Una en un hotel, no recuerdo si era el Four Seasons o en Recoleta, y otra en la casa de Luis Rosales, quien en ese momento era su compañero de fórmula”, señaló.

La exvocera también aportó un dato llamativo: según dijo, el periodista Marcelo Longobardi figuraba entre los nombres que se barajaban como posible candidato a vicepresidente en la fórmula de Espert. “Longobardi era uno de los que querían como candidato a vice, para que lo acompañe en la fórmula”, sostuvo.

José Luis Espert y Fred Machado En otra entrevista, con Juan Amorín en Futurock, Montero Barré ratificó sus dichos y remarcó que Machado no solo era aportante de campaña, sino que también se buscaba acercarlo a la mesa política del economista. “Fred Machado era aportante de campaña y lo quiso conocer porque era uno de los tantos posibles candidatos a vicepresidente. Espert quería a Longobardi de vice”, reiteró.