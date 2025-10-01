Pese a los dichos de Bullrich, Milei se mostrará con Espert y reactiva la campaña

La interna libertaria volvió a encenderse este martes con los dichos de la funcionaria y pieza clave de la mesa política del Gobierno sobre el legislador y actual candidato libertario para las elecciones de octubre, en el marco de las acusaciones por tener vínculos con el presunto líder narco Antonio "Fred" Machado, detenido y con un pedido de extradición en los Estados Unidos.

“Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla. Parece una persona [Espert] que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata", afirmó esta mañana.

Estas declaraciones generaron consternación en el entorno del mandatario, que hasta ahora solo se dedicaba a decir que era “un carpetazo viejo del kirchnerismo”. Esta entidad del escándalo hizo que le pidieran a la ministra bajar el tono de la controversia y enfatizar que Espert no está acusado en la justicia ni hay material probatorio que lo comprometa.

Si bien es cierto que gran parte de los estrategas de Milei nunca quisieron al economista como uno de los principales candidatos de La Libertad Avanza, fue el propio presidente que se impuso y designó al “profesor” en la lista. Muchos de acuerdan cuando Espert se unió a Horacio Rodríguez Larreta en la campaña de 2023 en momentos que afirmaba que “las ideas de Milei eran inviables”.

El acto de Javier Milei con José Luis Espert y los próximos actos

El jefe de Estado, quien había dicho que toda la causa “es chimento de peluquería”, busca dar un mensaje de apoyo a Espert el próximo martes, cuando el mandatario encabece un acto de campaña en San Isidro. La actividad se iba a hacer el sábado, pero debió postergarse por reformular las actividades protocolares del líder libertario. En ese evento, Milei se mostrará con los principales dirigentes bonaerenses que competirán en octubre y se espera que cuestione las denuncias opositoras hacía el exreferente de Avanza Libertad.

Por su parte, el mandatario piensa viajar el sábado a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, cuyos detalles aún están por definirse. Ese viaje se iba a hacer el viernes, pero ese día protagonizará la presentación de la reforma del Código Penal, en Ezeiza.

Esta defensa a Espert se enmarca en que el círculo íntimo del presidente plantea que “no fue imputado ni citado por la justicia de Estados Unidos”. “Donde figuran los supuestos fondos para su campaña es un papel que mostró una señora, sin ningún tipo de validez ni que confirman ningún aporte y quien denuncia es Grabois, que es un denunciador serial”, agregaron.

“El presidente no le pidió explicaciones y no hay motivos para apartarlo, ¿por qué lo haría?", señalaron fuentes que tratan a diario al mandatario.