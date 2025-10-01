El durísimo pedido de Patricia Bullrich a José Luis Espert, por el escándalo narco: "Hay que aclararlo ya"

En medio de la polémica por la sospecha de que el diputado y candidato por el oficialismo José Luis Espert ( La Libertad Avanza ) recibió US$200.000 del empresario Fred Machado acusado de narcotraficante, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzó una durísima definición y pidió que una aclaración ya.

"No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata de un narco ", señaló Bullrich esta mañana. Al mismo tiempo, la funcionaria de la Casa Rosada, insistió: "Hay que aclararlo ya".

"Hace falta una explicación. Es un hecho de 2019 y necesitamos saber qué se presentó en ese momento", dijo la ministra en declaraciones radiales este miércoles por la mañana.

Además, aclaró que "la explicación puede ser válida o no, pero es importante conocerla". Hasta el momento, la única explicación que dio el diputado Espert es que se trata de una "operación del kirchnerismo" y no negó ni reconoció sus vínculos con el empresario Fred Machado.

Javier Milei y José Luis Espert en Lomas de Zamora 08-25 Javier Milei y José Luis Espert en la fallida caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. NA/Juan Foglia

"Parece que en una elección se sumó alguien vinculado al narcotráfico, y no podemos aceptar conductas ni alianzas con personas relacionadas a ese ámbito. Es fundamental que la situación se aclare de inmediato", insitió Bullrich.

La declaración de la ministra es la primera dentro del oficialismo en marcar la necesidad de una aclaración por parte del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, hubo un respaldo dentro de la bancada oficialista a Espert. En el Gobierno también cerraron filas con el diputado.

El domingo se conoció a través de versiones periodísticas el que el diputado Espert figuraba en el juzgado de Texas, donde tramita una causa contra Machado por narcotráfico y lavado de dinero, como uno de los beneficiarios de US$200.000 que habría dado este empresario a distintos dirigentes.