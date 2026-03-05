Diego Brancatelli se expresó tras la polémica que se generó por los dichos sobre la vuelta de Nahuel Gallo y apuntó contra la exministra.

Diego Brancatelli quedó en el medio de una enorme polémica luego de una declaración sobre el regreso de Nahuel Gallo. Tras lo ocurrido,ocurrido, lo destrozaron en redes sociales y Patricia Bullrich también lo cruzó duramente en una entrevista que realizó con Luis Majul.

"Lo que digo es que no sé si sabía dónde iba, porque si sabe que como cabo de gendarme va a ganar 700 lucas, después de escuchar al presidente el domingo y ver cómo está la Argentina, no sé si no elige quedarse en el Rodeo I (centro de detención)", fue el comentario que lanzó al aire en C5N.

En la tarde del jueves, el periodista realizó un descargo y destrozó a Patricia Bullrich: "Yo jamás voy a defender el hambre, la miseria, el ajuste, el desempleo y menos la represión de esa señora oscura que fue la que hizo desaparecer a Santiago Maldonado, fue la misma de Pablo Grillo, que le voló la cabeza, y la que dio órdenes para empujar a jubilados y que estuvo con De la Rúa y le quitó la guita a los abuelos".

El fuerte descargo de Diego Brancatelli tras las palabras de Patricia Bullrich Diego Brancatelli realizó un fuerte descargo y apuntó contra Patricia Bullrich: "¿Me querés tirar al mar?" "Es poco serio que Bullrich se haga la seria, es poco serio realmente que se haga la irónica. En esta Argentina donde los vuelos de la muerte nos duelen todavía, habla de vuelos... ¿Qué me querés tirar al mar también, Bullrich, con un adoquín?", siguió expresando.

Captura de pantalla 2026-03-05 182053 Diego Brancatelli estalló contra Patricia Bullrich. Foto: captura de video / C5N. También aclaró que no fue contra Nahuel Gallo su declaración: "Pónganle un control al presidente, que se la pasó insultando el domingo. A ese país viene Gallo, viene a un país que está quebrado y fundiendo… Que no va a poder criar a sus hijos y donde hoy no tiene libertad. Gallo no es libre, no lo dejan moverse ni a la esquina".