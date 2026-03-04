Diego Brancatelli lanzó una polémica frase sobre Nahuel Gallo y lo destrozaron en redes
Diego Brancatelli se refirió a la situación del gendarme tras la conferencia de prensa y sus fuertes dichos se viralizaron de manera inmediata.
Nahuel Gallo regresó a Argentina luego de estar preso en Venezuela más de 400 días y en la tarde del miércoles dio una conferencia para llevar tranquilidad y contar un poco lo que vivió en Rodeo I, el centro de detención ubicado en Caracas en el que estuvo.
Si bien el evento se dio bajo el nombre de conferencia, no se aceptaron preguntas por parte de los medios que llegaron al lugar: "No es fácil estar acá, dando mi declaración. Yo la pedí. Tengo muy escasa información de lo que ha pasado en estos 448 días. Estoy asimilando mucha información. Yo pedía dar mi palabra e informarles".
En C5N analizaron las declaraciones de Nahuel Gallo y Diego Brancatelli lanzó una polémica frase que causó enojo en las redes sociales: "Lo que digo es que no sé si sabía dónde iba, porque si sabe que como cabo de gendarme va a ganar 700 lucas, después de escuchar al presidente el domingo y ver cómo está la Argentina, no sé si no elige quedarse en el Rodeo I (centro de detención)".
La frase de Diego Brancatelli que causó indignación en redes sociales
La frase se viralizó de manera inmediata y los usuarios destruyeron al periodista de C5N: "Que basura no reciclable sos", "Sos un ser despreciable, Brancatelli", "Mi repudio a este personaje tan horrible", "Diego Brancatelli no puede evitar ser un miserable, eso no es nuevo", fueron algunos de los comentarios.
Además Jorge Rial se despegó de los dichos de su compañero: "¡No, eso no! Olvidate de la guita, vos te crees que está pensando en la guita". Luego de esto fue rápidamente a otra información sobre Nahuel Gallo.
Las declaraciones que realizó Nahuel Gallo en la conferencia
Nahuel Gallo habló por primera vez luego de llegar al país tras estar detenido en Venezuela y conmovió a todos con sus declaraciones: "Gracias a Dios, mi fortaleza mental, mi día a día, pensar que tengo que estar bien, tengo un hijo que lo amo con toda mi vida".
"Es lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y perder la libertad injustamente y ser acusado de delitos que no van al caso. Les pido a los medios y las organizaciones internacionales que no se olviden del Rodeo y el resto de los centros de detención", expresó en otra parte.