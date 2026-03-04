Diego Brancatelli lanzó una polémica frase sobre Nahuel Gallo y lo destrozaron en redes

Diego Brancatelli se refirió a la situación del gendarme tras la conferencia de prensa y sus fuertes dichos se viralizaron de manera inmediata.

Nahuel Gallo regresó a Argentina luego de estar preso en Venezuela más de 400 días y en la tarde del miércoles dio una conferencia para llevar tranquilidad y contar un poco lo que vivió en Rodeo I, el centro de detención ubicado en Caracas en el que estuvo.

Si bien el evento se dio bajo el nombre de conferencia, no se aceptaron preguntas por parte de los medios que llegaron al lugar: "No es fácil estar acá, dando mi declaración. Yo la pedí. Tengo muy escasa información de lo que ha pasado en estos 448 días. Estoy asimilando mucha información. Yo pedía dar mi palabra e informarles".

En C5N analizaron las declaraciones de Nahuel Gallo y Diego Brancatelli lanzó una polémica frase que causó enojo en las redes sociales: "Lo que digo es que no sé si sabía dónde iba, porque si sabe que como cabo de gendarme va a ganar 700 lucas, después de escuchar al presidente el domingo y ver cómo está la Argentina, no sé si no elige quedarse en el Rodeo I (centro de detención)".

La frase de Diego Brancatelli que causó indignación en redes sociales Diego Brancatelli lanzó una polémica frase sobre Nahuel Gallo y lo destrozaron: "Basura" La frase se viralizó de manera inmediata y los usuarios destruyeron al periodista de C5N: "Que basura no reciclable sos", "Sos un ser despreciable, Brancatelli", "Mi repudio a este personaje tan horrible", "Diego Brancatelli no puede evitar ser un miserable, eso no es nuevo", fueron algunos de los comentarios.

Nahuel Gallo en la conferencia de prensa. Nahuel Gallo en la conferencia de prensa. MDZ | Juan Mateo Aberastain Además Jorge Rial se despegó de los dichos de su compañero: "¡No, eso no! Olvidate de la guita, vos te crees que está pensando en la guita". Luego de esto fue rápidamente a otra información sobre Nahuel Gallo.