Jonatan Viale y Franco Mercuriali destruyeron a Diego Brancatelli por su frase sobre Nahuel Gallo: "Desequilibrado"

Jonatan Viale fue uno de los periodistas de TN que opinó sobre las declaraciones de su colega y lo hizo sin filtro.

Diego Brancatelli quedó en el medio de un fuerte escándalo luego de una frase que lanzó mientras se encontraban hablando de la conferencia de Nahuel Gallo. Todo ocurrió en el programa que conduce Jorge Rial en C5N y Jonatan Viale lo fulminó.

"Lo que digo es que no sé si sabía dónde iba, porque si sabe que como cabo de gendarme va a ganar 700 lucas, después de escuchar al presidente el domingo y ver cómo está la Argentina, no sé si no elige quedarse en el Rodeo I (centro de detención)", fue la declaración que desató el escándalo.

Jonatan Viale se refirió al tema en el pase que realiza junto a Franco Mercuriali: "Hoy hubo un periodista que dijo que tal vez le hubiera convenido a Nahuel quedarse en Venezuela... ¡Qué te pasa, hermano! Cualquier cosa, lo torturaban psicológicamente, lo tuvieron encerrado y no sabemos qué cosas le hicieron. Un límite".

Jonatan Viale fulminó a Diego Brancatelli por su frase sobre Nahuel Gallo Quien estalló también fue su compañero tras ver el video y se mostró indignado: "Una bestialidad, no tiene idea de lo que dice... No podés hablar cualquier cosa. ¿Sabés qué pasa? Son los mismos que hicieron silencio durante la dictadura chavista, ¿qué van a decir ahora?".