Revelaron el millonario monto que pidió Soledad Pastorutti para conducir la Peña de Morfi

Rodrigo Lussich reveló en Intrusos un fuerte dato sobre la negociación entre Telefe y la artista.

La Peña de Morfi se encuentra envuelta en una enorme polémica nuevamente, ya que aparentemente Diego Leuco y Lizy Tagliani no seguirían al mando del ciclo 2026. En medio de todo esto surgió el nombre de Soledad Pastorutti para conducir, pero no llegó a buen puerto la negociación.

Juan Etchegoyen semanas atrás comentó que "la información que tengo yo es que el programa va a tener un fuerte cambio este año. No va a ir en vivo, lo que me dicen a mí es que la Peña de Morfi va a ir grabada, se grabará los días miércoles".

Mientras que en Intrusos comentaron que la idea de tener a la Sole como conductora se cayó por temas del contrato: "El plan de Sole Pastorutti se bajó por temas contractuales. Pedía 80.000 dólares por mes", contó Lussich.

Lo cierto es que, por el momento, Telefe comenzó con la promoción de la vuelta de la Peña de Morfi, pero no tiene conductores asegurados. Lizy Tagliani habló con Intrusos y dejó en claro que nadie del canal se contactó con ella para decirle que no estaría esta temporada.