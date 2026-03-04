Así quedó el auto de Santiago Algorta tras el accidente en Uruguay: "Bastantes destrozos"

Santiago "Tato" Algorta fue noticia de portales en la noche del martes. El joven sufrió un accidente en Dolores, en el departamento de Soriano, Uruguay . Según habló Pepe Ochoa en una primera instancia, el exjugador sufrió destrozos en su vehículo, pero se encontró fuera de peligro.

Una curva mal señalizada y con poca iluminación provocó que Algorta perdiera el control de su auto y "diera vueltas". Tras el suceso, recibió atención médica y tras los chequeos pertinentes, se confirmó su buen estado de salud.

Por otro lado, Laura Ubfal desmintió la versión del vuelco y aseguró que el vehículo no dio vueltas, aunque sí terminó con importantes destrozos producto del impacto.

Embed - Tato Algorta, ganador Gran Hermano 2025, sufrió un accidente y hay preocupación: "Terminó volcando"

Desde el estudio de Gran Hermano, Santiago del Moro habló del tema y llevó tranquilidad: “No le pasó nada. El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Ya charló con la producción y eso es lo importante”.

Tras lo ocurrido, El Laucha, periodista de espectáculos, publicó en su cuenta de X el estado final del auto del exhermanito, en el cual se visualiza un importante hundimiento en el techo del mismo y desbarrancado en el costado de la ruta.

El comunicado de Tato

Embed - El comunicado de Tato Algorta

"Ayer tuve un accidente bastante grande, pero nada grave. Fue una desgracia con suerte". "Si hay daños materiales, el auto se hizo mierda, pero si estoy bien", inició el descargo.

Luego, completó la información con los daños sufridos en su cuerpo: "Me van a hacer un chequeo general para prevención, porque tuve un golpe en la rodilla, en la costilla".

Por último, cerró el posteo con una frase que resonó en sus redes: "Es una oportunidad de la vida de replantearme algunas cositas antes de que sea tarde".