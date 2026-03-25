El conductor fue contundente al opinar sobre las declaraciones que brindó Adorni en Casa Rosada ante la prensa.

Manuel Adorni se encuentra en el medio de una fuerte tormenta luego del polémico viaje a Punta del Este y del viaje con su mujer en el avión presidencial a Estados Unidos mientras se encontraba con la comitiva oficial. Lo cierto es que finalmente el jefe de Gabinete reapareció en conferencia de prensa y Eduardo Feinmann opinó al respecto.

"Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra", fue una de las frases que resonó.

El conductor opinó sobre las declaraciones de Manuel Adorni y fue contundente: "Para algunos fue flojo, para mí faltaron explicaciones. Se escuda en que 'todo lo que tenga que explicar, lo voy a explicar en la Justicia, todo lo que tenga que demostrar con los papeles en la Justicia'".

El análisis de Eduardo Feinmann tras la conferencia de prensa de Manuel Adorni El fuerte análisis de Eduardo Feinmann tras la conferencia de prensa de Manuel Adorni: "Para mí faltaron..." "Es una postura, qué sé yo. A mí me hubiera gustado que públicamente y ante la sociedad diga: 'Señores, este es el papel y esto es lo que voy a presentar en la Justicia'", expresó en su análisis Eduardo Feinmann.