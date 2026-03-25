La trastienda de la defensa de Manuel Adorni: la asesoría de Santiago Caputo, el scrum de los ministros y una conferencia de combate

Después de 47 días sin brindar una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volvió a pararse frente al atril este miércoles, preparado para el combate. Acosado por los escándalos y las denuncias, que van desde sus vuelos a Punta del Este a presuntas propiedades sin declarar, el vocero salió a rechazar las acusaciones acompañado de buena parte de la plana mayor del Gobierno. La comitiva incluyó al asesor Santiago Caputo , quien se incorporó a la defensa discursiva del ministro coordinador en un tema que la Casa Rosada busca dar por zanjado para poder retomar su agenda política.

Fue una mañana cargada de expectativa en Balcarce 50. El día anterior, el vocero dejó trascender que luego de un largo interín volvería a sus famosas conferencias que sirvieron para instalarlo como una de las caras más visibles del Gobierno. Si bien oficialmente la convocatoria se explicó en la necesidad de anunciar los avances en la agenda legislativa del Ejecutivo, todos los ojos estaban puestos sobre Adorni y sus posibles explicaciones.

Luego de la polémica por la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial que acompañó a Javier Milei a Nueva York, los problemas no hicieron más que aumentar para el ministro coordinador. Las distintas versiones sobre el pago de los pasajes que lo llevaron a él y a su familia a Punta del Este, junto a la demorada aparición de las facturas emitidas por su amigo y conductor de la Televisión Pública, Marcelo Grandío, atentaban contra el discurso oficial de "la moral como política de Estado" que proclamó Javier Milei.

A ese escenario se sumó una denuncia de la diputada exlibertaria Marcela Pagano, que acusó al portavoz de tener una casa sin declarar en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción en un barrio privado en Exaltación de la Cruz. Versiones periodísticas -entre ellas las de Sebastián Lacunza, del DiarioAR- añadieron la existencia de un departamento en Caballito adicional, tampoco declarado.

En ese contexto, Adorni consideró necesario salir a brindar nuevas declaraciones desde el lugar que lo construyó como figura política en el Gobierno libertario, las conferencias de prensa.

"Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder", sentenció el portavoz.

Manuel Adorni - conferencia de prensa Manuel Adorni volvió al ruedo de las conferencias de prensa con un discurso combativo. Presidencia

Una charla con Santiago Caputo antes de volver al ruedo

Sin embargo, la puesta en escena no fue improvisada. En la previa de la conferencia, el jefe de Gabinete mantuvo el martes un llamado telefónico con el asesor Santiago Caputo, encargado de la estrategia comunicacional del Ejecutivo. El contacto fue seguido por una reunión en el Salón Martín Fierro, donde trabajan los equipos del monotributista, poco antes de la defensa pública de Adorni.

Si bien cerca de Caputo aseguran que existen contactos diarios con Adorni, el 'Mago del Kremlin' se había mantenido relativamente al margen de la situación hasta el contacto de esta semana. Según explicaron en Balcarce 50, fue el jefe de Gabinete quien llevó adelante su defensa desde el primer momento y quien creía necesario volver al ruedo de las conferencias.

A diferencia de sus apariciones públicas previas, donde había pedido disculpas públicas por el viaje con su esposa a Nueva York y se había limitado a asegurar que él había pagado el viaje a Punta del Este con "ahorros familiares", el tono elegido para hoy fue completamente distinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicoJPalermo/status/2036808320502149398?s=20&partner=&hide_thread=false Por primera vez, Santiago Caputo presente en una conferencia de prensa de Manuel Adorni.



También participan Quirno, Monteoliva, Sturzenegger, Toto Caputo y Lugones pic.twitter.com/PurA5tFD7m — Nicolás Palermo (@NicoJPalermo) March 25, 2026

Un discurso combativo y un scrum de ministros

"Me parece que teníamos una actitud innecesariamente a la defensiva y no teníamos por qué estarlo. Hoy estuvo un poquito más agresivo", analizó una importante figura del Gabinete en diálogo con MDZ.

En su exposición pública, Adorni aseguró que estaba impedido de brindar mayores explicaciones para no "entorpecer" el avance de las investigaciones judiciales. Sin embargo, remarcó que "todo lo que tiene que estar declarado, está declarado", aseguró que "no tiene por qué explicar sus transacciones privadas" y protagonizó varios cruces con los periodistas acreditados.

"Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente", disparó ante la consulta de Jonathan Heguier, del Destape. A Nicolás Gallardo, de MDZ, le increpó directamente un "pedido de disculpas" por haber afirmado la semana anterior -antes de que hubieran expresiones públicas de funcionarios- que nadie del Gobierno había salido a respaldarlo.

Gallardo-Adorni Captura de video

El apoyo de la Casa Rosada a Manuel Adorni

Para reforzar el apoyo interno al vocero, buena parte de la plana mayor del Ejecutivo se ubicó entre las butacas del Salón de Conferencias. Los ministros Pablo Quirno (Cancillería), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud), junto con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, estuvieron sentados en primera fila.

Antes de salir al aire, Adorni compartió una foto con los ministros bajo el lema: "Gran equipo, contra todo. Fin". Para no dejar lugar a dudas, luego se sumó en redes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad", ratificó el 'Jefe' junto a una foto con el vocero.

Además, también acompañaron en el salón de conferencias el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, en su primera aparición en una de las exposiciones oficiales de Adorni.

"Los ministros vinieron para mostrar apoyo a Manuel", ratificaron a este medio en los pasillos de Balcarce 50, donde sostienen lo ya dicho: "De ninguna manera va a renunciar".

Adorni y Karina Milei

El impacto en la opinión pública y los desafíos hacia adelante

Con las aclaraciones de hoy, en el Gobierno no creen que el vocero vaya a ahondar mucho más respecto a sus propiedades o sus vuelos a Uruguay. Para la Rosada, las explicaciones fueron dadas y ahora dependerá de la Justicia determinar si se cometió algún ilícito. "Cuando la Justicia me lo pregunte, se presentará la documentación correspondiente", enfatizó el propio Adorni.

En cuanto a la opinión pública, en el Salón Martín Fierro se relativizó su impacto en la conversación política, al menos en el largo plazo. "Ninguna medición que no le dé tiempo a los hechos públicos importa. Si no dejás pasar 3 o 4 semanas para ver qué quedó y qué es coyuntural, no sirve", insistieron entre los equipos del asesor de Milei. Lo que sí afirman sin lugar a dudas, es que el episodio de ninguna manera tiene impacto en la imagen del presidente.

Sin embargo, según la consultora Enter Comunicación, solo el episodio del viaje de Adorni con su esposa a Nueva York tuvo un crecimiento en la conversación del 1,122 % en un solo día, pasando de unas 16.000 menciones el 10 de marzo a un pico de 206.722 el 11 de marzo. "El impacto de este tema superó al de otros eventos importantes del año, como el cierre de la fábrica Fate o la apertura de sesiones ordinarias", señalaron en su último informe.

Pese a eso, en el Gobierno aseguran que hay temas que solo interesan al círculo rojo y a un sector de la población muy reducido y sobre-politizado, como periodistas y políticos. Por eso, confían en que tendrán éxito en movilizar los clips de Adorni hablando sobre la agenda del Gobierno y que "eso es lo que va a consumir la gente".

Esa visión, en extremo optimista, dependerá en parte de que no surjan mayores descubrimientos alrededor de los viajes de Adorni y su patrimonio. En el círculo interno del Gobierno, aseguran que el jefe de Gabinete brindó todas las explicaciones detrás de esos movimientos, las cuales fueron "razonables y sanas". ¿De conocerse los detalles, el público consideraría lo mismo?

Por lo pronto, Adorni tendrá su próximo gran desafío cuando se presente el próximo 29 de abril ante la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión como jefe de Gabinete. "Va a ser muy divertido", adelantan con ironía en la Casa Rosada.