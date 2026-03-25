El Gobierno anunció nuevas medidas en medio de la polémica por Manuel Adorni

Manuel Adorni reapareció en una conferencia de prensa donde la cortina de humo no pudo evitar las preguntas sobre sus recientes polémicas

El jefe de Gabinete y vocero del Ejecutivo, Manuel Adorni, volvió a aparecer en cámara este jueves en Casa Rosada. Antes de enfrentarse a las preguntas por su polémico vuelo a Punta del Este y otros fondos de dudosa explicación, Adorni dio a conocer una serie de medidas que el Gobierno tomará y/o enviará al Congreso en el corto plazo.

Más financiamiento para las Fuerzas Armadas Después del 24 de marzo y de reafirmar la "condena del Estado Argentino" a la última dictadura, pero con "con la convicción de que para finalmente cerrar el capítulo se debe revisar como el Estado miraba los años ´70s y su legado", Adorni revalorizó el rol de las Fuerzas Armadas Argentinas.

Según el Gobierno la fuerza es una condición sine qua non para hacerse respetar como "nación madura y seria", por lo que el Ejecutivo destinará un diez por ciento de las privatizaciones futuras a la compra de armamento y de bienes de capital para las FF. AA.

La defensa de la propiedad privada En pos de terminar con la inseguridad jurídica, Adorni anunció que se enviarán una serie de proyectos de ley y de modificaciones normativas al Congreso, comenzando por una Ley de Expropiaciones que tendrá como objetivo central limitar las expropiaciones por razones de interés público y aumentar los montos de indemnizaciones a pagar.

A su vez, se promoverá la modificación del marco normativo de la Ley de Fuegos, para volver a una marco normativo que "protege al ambiente sin destruir la actividad privada". El jefe de Gabinete aprovechó para cuestionar las modificaciones a la ley vigente que Máximo Kirchner impulsó el año pasado. También se volverán más laxas las barreras que hoy en día tienen los extranjeros para comprar terrenos en territorio nacional. En este aspecto, Adorni señaló que esta medida es clave para fomentar las inversiones en industrias como la minera, que necesitan de amplia expansión territorial para su desarrollo.