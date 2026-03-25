Tras su reaparición en las conferencias, Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni: "Mi apoyo, intacto"

Frente a los escándalos que sacudieron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Karina Milei publicó un mensaje en sus redes donde dejó en claro cuál es su postura frente a su hombre de confianza.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, salió a respaldar este miércoles de forma contundente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, frente a los escándalos alrededor de sus supuestas propiedades sin declarar y las dudas sobre el pago de su viaje familiar a Punta del Este. "Mi apoyo, intacto", sentenció 'El Jefe'.

Adorni está firme en su cargo, de eso no hay lugar a dudas. Para ratificar esa decisión, la propia Karina Milei publicó un breve pero firme mensaje en sus redes, donde dejó en claro que sostendrá en su cargo a su hombre de confianza.

"Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad, Manuel Adorni", publicó la hermana del presidente. El posteo estuvo acompañado de una foto de ambos esbozando una sonrisa.