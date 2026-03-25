Manuel Adorni rechazó las acusaciones en su contra, pero evitó detalles: "Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado"

El jefe de Gabinete , Manuel Adorni , regresó este miércoles al atril de las conferencias de prensa en pleno escándalo por sus supuestas propiedades sin declarar y las facturas de su vuelo privado a Punta del Este. "No somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe", remarcó Adorni, que evitó brindar detalles sobre su situación argumentando que no puede interferir con la investigación judicial. Sin embargo, aclaró que "todo lo que tiene que estar declarado, está declarado".

Se trató de la primera aparición del portavoz presidencial en el salón de conferencias desde el 6 de febrero. Desde entonces, la figura del jefe de Gabinete sufrió múltiples embates políticos, mediáticos y judiciales.

Todo comenzó cuando se conoció la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York, pero luego se añadió la viralización de su viaje familiar en avión privado a Punta del Este y una denuncia por supuestas propiedades sin declarar en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

En ese marco, Adorni inauguró su nueva etapa de conferencias con un breve descargo donde rechazó las recientes acusaciones en su contra, aunque evitó brindar mayores explicaciones para no "entorpecer" el avance de la investigación judicial en curso.

"Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder", inició el jefe de Gabinete.

En ese sentido, Adorni aseguró que "está poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten".

Además, el vocero salió a contestar las impugnaciones opositoras y remarcó: "Quiero dejar algo en claro. Ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca. Ningún otro Gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos o pisó los salarios de los funcionarios tanto como este. Un ministro gana casi la mitad, hoy, de lo que ganaba un ministro con Alberto Fernández".

Luego, agregó: "No digo que sea poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes, y la gente lo sabe. Y no me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, ni los empresarios y los periodistas que los ayudaron".

Para reforzar su punto, el jefe de Gabinete manifestó que "parece que se olvidó que que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas", y dio por finalizada su intervención sobre las acusaciones en su contra.

"Esto es todo lo que tengo para decir sobre las denuncias en curso. Como hay una investigación judicial en curso, valga la redundancia, no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer la causa", finalizó.

Las operaciones que acusó el vocero

Pese a no entrar en detalles, Adorni aquejó una "operación política y mediática contra el Gobierno", que denominó como "una más en esta finita de ataques que está recibiendo" el Ejecutivo.

"Esta semana me inventaron una mansión en Martínez, una reunión con un agente de la SIDE, que tenía información confidencial para extorsionar al presidente y su hermana, y gastos por miles de dólares en mi tarjeta. Todo falso", sentenció Adorni.

En ese sentido, el jefe de Gabinete se limitó a afirmar que "efectivamente, sí vive en el barrio de Caballito", y remarcó uqe "todo lo que tiene que estar declarado, está declarado ante los organismos que corresponden". Ante las propiedades que aún no figuran en dichos organismos, Adorni contestó que "en todo caso, lo que no está declarado es porque la Declaración Jurada no está vencida".

Además, consultado por su viaje a Punta del Este con su familia, el vocero replicó que se trató de un viaje "estrictamente personal". "Fueron vacaciones con mis hijos, menores de edad. Es un tema de mi vida privada. Si el día de mañana pienso repetirlo, probablemente iré a donde sea, me sienta cómodo y seguro", subrayó Adorni.

Noticia en desarrollo...