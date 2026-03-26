Tras muchos rumores, una exbailarina de Tini Stoessel y Emilia Mernes rompió el silencio: "No le pertenecemos"

Denise Di Paolo habló en Instagram tras las acusaciones de robo de staff. Con un fuerte comunicado, la artista defendió varios puntos de la discusión.

El mundo del pop argentino no tiene paz y, esta vez, el escándalo estalló en el cuerpo de baile. Tras una serie de rumores y comentarios de periodistas que insinuaban una especie de "robo" de bailarines entre grandes artistas como Emilia Mernes y Tini Stoessel, una de las protagonistas decidió salir a poner los puntos. Y lo hizo sin guardarse absolutamente nada.

Denise Di Paolo, una destacada bailarina que formó parte de los equipos de varias referentes de la música urbana, utilizó sus historias de Instagram para hacer un descargo que rápidamente se volvió viral. Cansada de las especulaciones y del odio, dejó en claro cómo funciona realmente el ambiente.

"No le pertenecemos a nadie" bailarina 1 Di Paolo en Instagram. IG @denudipaolo Con una placa de texto contundente, Denise fue directo al hueso: "Los bailarines no le pertenecemos a nadie. Nadie nos roba, nadie nos presta. Gracias a Dios puedo elegir con quién trabajo".

Lejos de alimentar cualquier tipo de rivalidad entre las cantantes, la bailarina aprovechó el espacio para bancar fuertemente a la intérprete de Exclusive. "Emi me dio trabajo a mí y a un equipo entero de personas durante 4 años seguidos, crecimos juntas y me emociona ver todo lo que ha logrado", detalló, para luego lamentar el nivel de hostigamiento que sufre la artista: "Me duele tanto que se digan tantas cosas horribles de ella y no poder decir nada porque todo lo pueden sacar de contexto o subirlo en un programa basura".

Un mensaje claro bailarina 2 Di Paolo en Instagram. IG @denudipaolo Pero el enojo de Di Paolo no terminó ahí. En una segunda historia, apuntó sus cañones contra la impunidad de las redes sociales. "No me afecta tanto el comentario sino la liviandad con la que hablan o toman partido en cosas que no tienen idea o que son mentira (...) lo primero que hacen es ir a dejar un comentario mala leche lleno de odio escondidos atrás de un celular".