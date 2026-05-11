Incomodidad total: Juana Viale perdió la paciencia con Edith Hermida y le frenó el carro en vivo

En Almorzando con Juana, la conductora y la locutora vivieron uno de los momentos más tensos del año.

Juana Viale no aguantó la falta de respeto de Edith Hermida y la expuso frente a las cámaras

El pasado domingo 10 de mayo en Almorzando con Juana, se vivió un incómodo cruce entre Juana Viale y Edith Hermida. El momento ocurrió mientras Pablo Fábregas compartía una anécdota personal con el resto de los invitados.

"¿Podés dejar el teléfono, por favor? Te lo voy a sacar así", le dijo Viale a Hermida, y luego le quitó el teléfono a la locutora.

Edith Hermida en Almorzando con Juana La conductora le quitó el teléfono a la locutora por estar usándolo en la mesa. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

En ese momento, Fábregas estaba relatando una experiencia que vivió con un amigo japonés. Según contó, él le presentó a una mujer que creyó que era su pareja y la saludó con un beso, sin imaginar el malentendido que eso generaría.

El actor explicó que la situación fue incómoda porque la mujer interpretó el gesto de otra manera debido a las diferencias culturales. "Estuve un buen rato explicándole que, realmente, en nuestras raíces el beso no es sexual, y ella me miraba como pensando en hacerme una denuncia; quedó rígida por un rato por la actitud", recordó el invitado.