Incomodidad total: Juana Viale perdió la paciencia con Edith Hermida y le frenó el carro en vivo
En Almorzando con Juana, la conductora y la locutora vivieron uno de los momentos más tensos del año.
El pasado domingo 10 de mayo en Almorzando con Juana, se vivió un incómodo cruce entre Juana Viale y Edith Hermida. El momento ocurrió mientras Pablo Fábregas compartía una anécdota personal con el resto de los invitados.
"¿Podés dejar el teléfono, por favor? Te lo voy a sacar así", le dijo Viale a Hermida, y luego le quitó el teléfono a la locutora.
En ese momento, Fábregas estaba relatando una experiencia que vivió con un amigo japonés. Según contó, él le presentó a una mujer que creyó que era su pareja y la saludó con un beso, sin imaginar el malentendido que eso generaría.
El actor explicó que la situación fue incómoda porque la mujer interpretó el gesto de otra manera debido a las diferencias culturales. "Estuve un buen rato explicándole que, realmente, en nuestras raíces el beso no es sexual, y ella me miraba como pensando en hacerme una denuncia; quedó rígida por un rato por la actitud", recordó el invitado.
A partir de esa experiencia, el comediante reflexionó sobre las costumbres y la forma en que cambian los códigos según cada país: "Ahí me di cuenta de la enorme diferencia que tenemos con otros países. Creemos que somos todos iguales, pero nada que ver".