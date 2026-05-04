¡Tensión! Juana Viale enfrentó a uno de sus invitados tras una feroz crítica en su contra

Juana Viale se encuentra realizando el programa de Mirtha Legrand y su programa tanto los días sábados como los domingos. En su ciclo ella tuvo a diferentes invitados y no dudó en arremeter contra uno de ellos por criticarla fuertemente.

Se trata de Fabián Medina Flores , conocido asesor de estilo, quien expresó que era una de las peores vestidas en la ceremonia de los Martín Fierro de la Moda : "Tenemos que resolver lo nuestro", comentó el asesor de moda en la mesaza del domingo.

Fiel a su estilo, la conductora no se quedó atrás y fue contundente: "No tenemos nada que resolver. Estoy espléndida con mi vestido y no creo ni por asomo haber sido la peor vestida . Ni por asomo".

Juana Viale apuntó contra uno de sus invitados tras una feroz crítica que realizó contra ella

Al escuchar las palabras de Viale, Medina Flores recalcó que él sabía que era así y sostuvo que "lo resolvemos allá, en otro momento". El momento se volvió viral, ya que Juana no suele confrontar tanto a sus invitados.

Captura de pantalla 2026-05-04 072557 Juana Viale durante su programa en El Trece. Foto: captura de video / El Trece.

Juana le consultó por qué había expresado que ella era la peor vestida y Fabián dio las razones: "Creo que en la foto que subieron se veía raro. Todo tiraba de los pliegues. Fue raro. Gino Bogani es el número uno indiscutido, es nuestro Valentino. No es algo contra él".