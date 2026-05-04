Pablo Echarri confesó su plan para enamorar a Nancy Dupláa cuando ella estaba con Matías Martin: "Caradura"

La relación entre Pablo Echarri y Nancy Dupláa no nació de un cruce casual. Con los años ya consolidados como pareja, el actor decidió contar cómo fueron realmente los primeros acercamientos y dejó en claro que hubo intención desde el inicio.

En una entrevista con Tatiana Schapiro, el artista se refirió a su vínculo con Dupláa y los años que llevan juntos: "24, 25 años. Un montón de tiempo. Yo soy fan desde antes. Ya la seguía por la tele. Cuando irrumpió en Montaña Rusa fue muy fuerte".

Cuando la periodista le consultó si en ese entonces le parecía linda, el artista respondió: "Sí, me gustaba. Me parecía una gran actriz, preciosa, con un desenvolvimiento impresionante. Y además tenía algo muy familiar para mí, en su forma de hablar, en su manera de moverse".

Con ese contexto, Echarri reconoció que generó situaciones para acercarse. "Una vez, en la primera película que hicimos, El desvío, convencí al director, Horacio Maldonado, de que faltaba una escena entre nosotros", reveló el actor. "Yo decía que era para darle más carnadura a la historia… aunque en realidad fue más caradura que otra cosa. Pero funcionó: conseguimos ese momento. Hasta ahí llegué", añadió el artista.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri El actor contó cómo hizo para conquistar a la artista.

Ese primer paso derivó en nuevos encuentros: "Eso abrió otras puertas. De a poco me fui acercando. Y la siguiente vez que coincidimos más fue en Los buscas de siempre. Ahí también tuve algo que ver".

"Con el tiempo, se puede decir que fui 'empujando' nuestro encuentro. No soy manipulador, pero cuando algo me interesa, hago lo posible para que suceda", aseguró Echarri.

"Recuerdo que la productora Patricia Weber me llamó cuando estaban armando un nuevo elenco para Montaña Rusa. Yo estaba muy bien en Canal 9, pero fui igual a conocer los estudios. Tenía un objetivo bastante claro: cruzarme con ella. Y pasó. Nos encontramos en la puerta. Esos momentos quedan grabados. Después hubo varios encuentros más, como pequeñas señales que se iban acumulando. Hasta que en un momento estuvo cerca… y ahí no solté más", dijo tajante Pablo Echarri.