Nancy Pazos arremetió contra Marcos Galperin tras un posteo que generó polémica: "Se nota que..."

La periodista no dudó en apuntar contra el fundador de Mercado Libre luego de una publicación en redes que generó un enorme repudio.

Marcos Galperin quedó en el medio de un enorme escándalo luego de una publicación donde se reía de unas declaraciones que realizó una jubilada a un medio de comunicación. Esto generó polémica y diversas figuras lo destrozaron.

El recorte mostraba una nota en la calle con una mujer de la tercera edad, quien claramente expresó que "no podía vivir". Además, contó que se encontraba angustiada por los remedios y en ese instante la cronista le consultó sobre su trabajo, ella dejó en claro que no había trabajado.

La reacción del fundador de Mercado Libre generó polémica, ya que compartió el posteo junto a un emoji riendo. El streamer Coscu fue uno de los primeros en criticarlo y posteriormente se sumó la periodista Nancy Pazos.

El posteo de Marcos Galperin que generó repudio en redes Captura de pantalla 2026-05-04 080507 Marcos Galperin causó polémica. Foto: X / @marcos_galperin.

"Se nota que a vos te crió una niñera, no Marcos Galperin?? Ser una mujer tradicional típica del patriarcado no te convierte en Kuka, te delata como oprimida", comenzó escribiendo la comunicadora en la red social X (antes Twitter).