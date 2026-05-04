Cura DJ en Mendoza, todo a saber: cuándo arranca la venta para el show y cuánto salen las entradas
El fenómeno religioso que revoluciona las redes llega en octubre a la Zona Este. Tras el furor en Buenos Aires, el Padre Guilherme Peixoto desembarca en la provincia: los detalles.
La confirmación de la llegada de Guilherme Peixoto a tierras mendocinas generó una expectativa inmediata. El sacerdote, conocido mundialmente por sus sets de techno melódico y mensajes de paz, llevará su propuesta al Parque Dueño del Sol, en Junín, el próximo 10 de octubre.
El evento no solo busca ser una experiencia sensorial y rítmica, sino que tiene un fin benéfico concreto: lo recaudado será destinado a la construcción de un centro de rehabilitación para adicciones, impulsado por la Asociación Miserando.
Fecha de venta y precios
Para quienes buscan asegurar su lugar, la organización confirmó que la venta de entradas comenzará oficialmente este miércoles 6 de mayo. Los tickets estarán disponibles de manera online a través de la plataforma EntradaWeb. Se espera una alta demanda, considerando que sus presentaciones suelen agotar localidades rápidamente debido a la curiosidad y la visibilidad que las redes sociales le han dado en este último tiempo.
En cuanto a los costos, se estableció un precio único para la entrada general de $32.000. Como dato relevante para el bolsillo de los asistentes, se anunció que los tickets podrán adquirirse en tres cuotas sin interés utilizando tarjetas Visa y Mastercard de cualquier entidad bancaria.
El show en Junín está programado para comenzar a las 19:00 horas y replicará parte del despliegue que el Padre Guilherme ofreció recientemente en Plaza de Mayo, donde miles de personas se reunieron para un homenaje al Papa Francisco. Con esta presentación, Mendoza se suma a la gira de un artista atípico que ha logrado derribar prejuicios y unir a diferentes generaciones a través de la música electrónica.