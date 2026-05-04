Cura DJ en Mendoza, todo a saber: cuándo arranca la venta para el show y cuánto salen las entradas

El fenómeno religioso que revoluciona las redes llega en octubre a la Zona Este. Tras el furor en Buenos Aires, el Padre Guilherme Peixoto desembarca en la provincia: los detalles.

La confirmación de la llegada de Guilherme Peixoto a tierras mendocinas generó una expectativa inmediata. El sacerdote, conocido mundialmente por sus sets de techno melódico y mensajes de paz, llevará su propuesta al Parque Dueño del Sol, en Junín, el próximo 10 de octubre.

El evento no solo busca ser una experiencia sensorial y rítmica, sino que tiene un fin benéfico concreto: lo recaudado será destinado a la construcción de un centro de rehabilitación para adicciones, impulsado por la Asociación Miserando.

Fecha de venta y precios cura dj El cura DJ en Mendoza. EntradaWeb

Para quienes buscan asegurar su lugar, la organización confirmó que la venta de entradas comenzará oficialmente este miércoles 6 de mayo. Los tickets estarán disponibles de manera online a través de la plataforma EntradaWeb. Se espera una alta demanda, considerando que sus presentaciones suelen agotar localidades rápidamente debido a la curiosidad y la visibilidad que las redes sociales le han dado en este último tiempo.

En cuanto a los costos, se estableció un precio único para la entrada general de $32.000. Como dato relevante para el bolsillo de los asistentes, se anunció que los tickets podrán adquirirse en tres cuotas sin interés utilizando tarjetas Visa y Mastercard de cualquier entidad bancaria.