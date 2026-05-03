El Diablo Viste a la Moda 2 arrasa en cines y desembarcaría pronto en streaming: cuándo estrenaría

El Diablo Viste a la Moda protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep está teniendo un enorme éxito. En esta nota te contamos cuando llegaría a Disney Plus.

El Diablo Viste a la Moda 2 era sin duda alguna la película más esperada en cines y el 30 de abril finalmente estrenó en nuestro país. El film vuelve a unir a Anne Hathaway y Meryl Streep en una producción audiovisual de primer nivel.

20 años después de interpretar a Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway.

En Argentina, El Diablo Viste a la Moda 2 está rompiendo récords. Según la cuenta de X (antes Twitter) Real Time Rating, la película ya fue vista por 389.902 personas desde su estreno, lo que significa un enorme número y esperado debido a lo que significa el film.

El Diablo Viste a la Moda es furor en los cines y pronto desembarcaría en Disney Plus Captura de pantalla 2026-05-03 135533 El Diablo Viste a la Moda arrasa en cines y muy pronto se podría ver en plataforma. Foto: captura de video YouTube / 20th Century Studios LA.

Luego del rotundo éxito, muchos se preguntaron si llegaría a Disney Plus. Aún sin fecha confirmada en la famosa plataforma de streaming, todo indicaría que la película desembarcaría entre fines de julio y principios de agosto, aunque todo está sujeto a una confirmación oficial.