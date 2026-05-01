5 estrenos de streaming que están dando que hablar y tenés que ver este fin de semana

El streaming no afloja y cada semana suma títulos que rápidamente se meten entre lo más visto. Pero entre tanto estreno , hay algunos que destacan por su ambición, por sus elencos o directamente por lo polémicos que resultan. Desde nuevas versiones de clásicos de la literatura hasta thrillers cargados de acción y propuestas más arriesgadas en clave de terror o drama social, las plataformas siguen apostando fuerte.

En este repaso te dejamos cinco series y películas recién llegadas a HBO Max, Netflix, Prime Video y Apple TV que no te podés perder.

La nueva adaptación de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell , reinterpreta el clásico de Emily Brontë con una mirada mucho más visceral y estilizada.

La historia sigue la relación obsesiva entre Catherine Earnshaw ( Margot Robbie ) y Heathcliff ( Jacob Elordi ), marcada por las diferencias sociales, el deseo y la venganza. Ambientada en los páramos ingleses, la película se enfoca casi exclusivamente en el vínculo tóxico entre ambos personajes, dejando de lado otras subtramas del material original para potenciar su intensidad emocional. El elenco incluye además a Hong Chau, Alison Oliver y Shazad Latif.

Cumbres Borrascosas - nuevo tráiler subtitulado

En cuanto a la recepción, la película generó opiniones encontradas. Algunos críticos destacaron su apuesta estética y la química entre sus protagonistas, otros la ven como una versión excesiva que sacrifica profundidad por impacto visual. Aun así, se convirtió en uno de los títulos más comentados del año. Ya se encuentra disponible en HBO Max.

Hombre en llamas | Netflix

hombre-en-llamas-man-on-fire-netflix-Yahya-fighting La serie de Hombre en llamas ya llegó a Netflix. Netflix - Juan Rosas.

Si hablamos de Hombre en llamas, todos recuerdan la versión con Denzel Washington. En esta ocasión, Netflix apostó por una reinterpretación del clásico thriller de venganza basado en la novela de A. J. Quinnell.

La historia sigue a John Creasy, un exagente marcado por la violencia de su pasado que encuentra una segunda oportunidad como guardaespaldas de una niña en un entorno hostil. Sin embargo, cuando ella es secuestrada, Creasy desata una brutal cruzada personal que lo lleva a enfrentarse con redes criminales mientras lidia con sus propios traumas.

Esta serie cuenta con 7 episodios y el elenco incluye Billie Boullet, Scoot McNairy, Alice Braga, Bobby Cannavale y Paul Ben-Victor. Más que centrada en la acción, esta versión de Netflix explora un poco más el costado psicológico del protagonista y humano.

La casa de los espíritus (2026) | Prime Video

La casa de los espíritus La casa de los espíritus, basada en la novela de Isabel Allende. Prime Video

La esperada adaptación de la novela de Isabel Allende llega en formato de serie con una producción ambiciosa de Prime Video que reconstruye la historia de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones. La trama sigue a Clara del Valle, una mujer con dones sobrenaturales, y su compleja relación con Esteban Trueba, en un contexto atravesado por tensiones políticas, sociales y familiares en un país inspirado en Chile.

La Casa de Los Espíritus Tráiler Oficial

El elenco está encabezado por Dolores Fonzi, Nicole Wallace y Alfonso Herrera, acompañado por figuras como Fernanda Urrejola y Juan Pablo Raba. Al igual que la novela en la que se basa, la serie apuesta fuerte por el realismo mágico con una gran ambición narrativa. Los 3 primeros episodios ya se encuentran disponibles en Prime Video, seguido de uno por semana hasta completar los 8 capítulos.

La maldición de Widow’s Bay | Apple TV

la maldicion de widows bay 02 Matthew Rhys protagoniza La maldición de Widow's Bay. Apple TV

En clave de terror con toques de comedia negra, esta serie original de Apple TV se sitúa en un pequeño pueblo costero de Nueva Inglaterra donde empiezan a suceder fenómenos sobrenaturales tras una serie de decisiones políticas que buscan atraer turismo. Lo que comienza como una estrategia para reactivar la economía local termina desatando fuerzas oscuras vinculadas al pasado del lugar.

Protagonizada por Matthew Rhys (La bestia en mí), la historia combina misterio y situaciones absurdas, con un tono que oscila entre lo inquietante y lo irónico. Los primeros episodios ya están disponibles en la plataforma.

Mi querida señorita | Netflix

mi querida señorita Elisabeth Martínez protagoniza Mi querida señorita. Netflix

Bajo la producción de los Javis, esta película es una remake de la cinta del mismo nombre de 1972, dirigido por Jaime de Armiñán, que recibió una nominación a los Premios Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

Esta nueva versión del clásico español propone una mirada contemporánea sobre la identidad y los mandatos sociales. La historia sigue a Adela, la solitaria hija de una familia conservadora y cuya vida cambia por completo al descubrir la verdad sobre su identidad biológica que había permanecido oculta. A partir de ese momento, la película explora su proceso de transformación personal, sus vínculos afectivos y su lugar en una sociedad que no siempre está preparada para aceptar lo diferente.

Mi querida señorita

El elenco incluye a Anna Castillo, Paco León, Manu Rios, Eneko Sagardoy, Lola Rodríguez y María Galiana. La nueva producción de Netflix ha sido elogiada por actualizar los conflictos de la película original con sensibilidad y perspectiva de género.