Qué ver en streaming el fin de semana: 7 series y películas que acaban de estrenar y son imperdibles

Las plataformas de streaming renuevan sus catálogos con una oferta bien variada para todos los gustos. Esta semana hay películas, series y documentales que van desde crudos retratos sobre la masculinidad y los vínculos de toda una vida, hasta thrillers que exploran el aislamiento y la manipulación dentro de comunidades cerradas.

Con nombres de peso frente y detrás de cámara, esta lista reúne lo más destacado de los servicios como HBO Max, Netflix y Prime Video para quienes buscan historias atrapantes.

Este thriller psicológico apuesta por una historia cargada de tensión, que tiene su base en hechos reales. La serie sigue a Rosie, una joven madre que vive dentro de una estricta comunidad religiosa aislada junto a su familia. La llegada de Sam, un misterioso fugitivo, empieza a desestabilizar ese mundo aparentemente ordenado, dejando al descubierto secretos, manipulaciones y un sistema que limita la libertad de quienes viven dentro.

A medida que la relación entre Rosie y Sam se vuelve más compleja, la serie plantea una pregunta incómoda: ¿el verdadero peligro está afuera… o dentro de la comunidad?

Con 6 episodios, Los no elegidos es una serie que combina drama, misterio y tensión psicológica en una historia que se vuelve cada vez más inquietante.

Una nueva jugada (Temporada 2) | Netflix

una nueva jugada t2 - 01 Kate Hudson vuelve en la nueva temporada de Una nueva jugada. Netflix

La serie protagonizada por Kate Hudson vuelve con una segunda temporada que sube la intensidad dentro del competitivo mundo del deporte profesional.

La comedia retoma la historia de Isla Gordon, quien en la primera temporada toma las riendas de la compañía familiar y del equipo de baloncesto, luego de que su hermano es internado en rehabilitación. En esta nueva etapa, las presiones al su alrededor crecen: su liderazgo es puesto a prueba, las decisiones pesan más y el entorno se vuelve todavía más exigente.

Con más conflictos, nuevos desafíos y relaciones que se tensan al límite, la serie mantiene su tono entre comedia y drama mientras profundiza en el costo de mantenerse en la cima.

Con 10 nuevos episodios de unos 30 minutos cada uno, la nueva temporada vuelve a combinar humor, drama y deporte en esta serie liviana y entretenida para ver de un tirón.

Ápex | Netflix

apex-charlize-theron-climbing Foto: Netflix.

Este thriller de supervivencia de Netflix, dirigido por Baltasar Kormákur, propone una experiencia física y tensa. La historia sigue a Sasha, una escaladora marcada por una pérdida personal que decide aislarse en la naturaleza salvaje de Australia.

Lo que comienza como un viaje introspectivo se transforma rápidamente en una pesadilla cuando queda atrapada en un juego mortal organizado por un psicópata que la elige como su próxima presa.

Ápex - Tráiler

Con Charlize Theron, Taron Egerton y Eric Bana en el elenco, la película combina acción, tensión y paisajes imponentes para construir un relato de supervivencia extremo. Perfecta para una noche en la que solo querés algo atrapante y sin respiro.

Half Man | HBO Max

half man hbo 24 Jamie Bell y Richard Gadd protagonizan Half Man. HBO

Creada y protagonizada por Richard Gadd, el creador de Bebé reno, esta nueva miniserie dramática se mete de lleno en los vínculos masculinos con una historia intensa y bastante incómoda.

La trama sigue a Niall y Ruben, dos hombres que crecen juntos sin ser hermanos de sangre, pero con un lazo que termina definiendo sus vidas durante más de tres décadas. Desde la adolescencia en los años 80 hasta la adultez, la relación entre ambos se ve atravesada por la violencia, la lealtad y los cambios emocionales que los van moldeando. Todo se activa a partir de un episodio explosivo que obliga a revisar el pasado y entender qué los llevó hasta ese punto.

Richard Gadd y Jamie Bell lideran el elenco de este drama que propone un retrato crudo sobre la masculinidad y las relaciones afectivas, con un enfoque más profundo de lo habitual. Con 6 episodios en total, el primero ya se encuentra disponible en HBO Max.

Marty Supremo | Prime Video

marty-supreme-Timothee-Chalamet-crying Timothée Chalamet en una de las mejores actuaciones de su carrera. Foto: A24.

Dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet junto a Gwyneth Paltrow, esta película nominada a nueve Premios Oscar se mete de lleno en la vida de un personaje tan talentoso como obsesivo.

Inspirada en el excéntrico jugador de ping pong Marty Reisman, la historia sigue a Marty Mauser, un joven dispuesto a todo con tal de convertirse en el mejor. En ese camino, no solo pone en juego su talento, sino también sus vínculos y su propia integridad.

Marty Supreme tráiler completo

Lejos del biopic tradicional, la película apuesta por un tono eléctrico y desbordado, combinando deporte, drama y humor negro con el estilo característico de los Safdie. Una opción ideal si buscás algo intenso, distinto y con una actuación que se roba toda la atención.

Yiya Murano: Muerte a la hora del té | Netflix

yiya murano muerte a la hora del te El documental revive a la figura de Yiya Murano. Netflix

El director Alejandro Hartmann, responsable de los impactantes documentales Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas, vuelve al true crime con uno de los casos más perturbadores de la historia argentina: el de Yiya Murano.

En los años 70, Murano envenenó a su círculo íntimo con cianuro para encubrir una red de estafas, construyendo una historia marcada por la manipulación y una frialdad escalofriante.

A través de testimonios clave, incluido el de su hijo, investigadores y allegados a las víctimas, el documental repasa no solo los crímenes, sino también el giro inesperado de su vida cuando pasó a convertirse en un personaje mediático durante los años 90.

Una propuesta que no solo reconstruye el caso, sino que también invita a reflexionar sobre cómo el horror puede transformarse en espectáculo.

El robo perfecto: Pantera | HBO Max

el robo perfecto pantera Gerard Butler protagoniza El robo perfecto: Pantera. Lionsgate

La secuela del thriller de robos amplía su escala y se muda a Europa, donde el juego se vuelve todavía más peligroso. Donnie ahora está vinculado a una organización criminal internacional conocida como “Pantera”, mientras el detective Big Nick vuelve a la carga para atraparlo.

El eje de la historia gira en torno a un elaborado robo de diamantes que desata una cadena de traiciones, persecuciones y estrategias cruzadas.

Con Gerard Butler y O'Shea Jackson Jr. al frente, la película refuerza todo lo que funcionaba en la primera entrega y lo lleva a un terreno más ambicioso, con mayor despliegue y tensión constante. Ideal para quienes disfrutan del cine de acción con ritmo y giros.