Tom Hardy y Austin Butler protagonizan este intenso drama que pronto deja el streaming

Las motocicletas y el cine siempre han sido una buena dupla. La idea del motoquero rebelde, al margen de la ley, vestimenta de cuero y rutas interminables, han servido de inspiración para infinidad de películas como Salvaje de 1953 con Marlon Brando, o Easy Rider de 1969 con Dennis Hopper, Peter Fonda y Jack Nicholson.

En 2023 se estrenó una película que recupera para de esa mística para narrar la historia del Outlaws Motorcycle Club (Outlaws MC), fundado en 1935. La cinta se titula El club de los vándalos (The Bikeriders), y cuenta con las actuaciones de Tom Hardy y Austin Butler . La cinta está disponible en HBO Max y el próximo 2 de mayo pronto abandonará el catálogo.

La historia se construye a partir de los recuerdos de Kathy, una mujer que queda fascinada por el mundo de los motociclistas tras conocer a Benny, un joven silencioso y enigmático que forma parte de un club llamado los Vandals. A través de su mirada, nos introducimos en esta comunidad que funciona como una familia elegida, y que funciona con sus propias reglas, rituales y códigos de lealtad.

A medida que Kathy se involucra más con Benny y su entorno, empieza a observar de cerca cómo opera el grupo liderado por Johnny, una figura imponente que mantiene unido al club. Lo que al principio parece un espacio de camaradería y libertad se revela también como un universo cargado de tensiones internas, donde la necesidad de pertenecer convive con cierta violencia latente y una identidad que se va endureciendo con el tiempo.

Con el paso de los años, el club comienza a transformarse. Nuevos miembros llegan, las dinámicas cambian y aquello que alguna vez fue una comunidad casi idealizada empieza a adquirir un tono más oscuro.

Mirá el tráiler de la película

El club de los vándalos - tráiler oficial

Para crear esta película, el director Jeff Nichols se inspiró en el libro de fotografías The Bikeriders (1968) de Danny Lyon, para crear una historia, en parte ficticia y en parte verídica, sobre este club de motoqueros. De ahí que las imágenes en blanco y negro sirvieron de inspiración para crear el inmersivo mundo del filme.

Si bien uno podría asociar cierta dureza ligada a este mundo, los hombres que Lyon retrató en su álbum fotográfico no resultan para nada intimidantes. Y esa es la misma cercanía que Nichols intenta trasladar en su película. El propio Lyon aparece como personaje, interpretado por Mike Faist (Challengers), registrando con su cámara y grabador las historias de los miembros del club.

En cuanto al elenco, Austin Butler (Elvis) interpreta a Benny, con una presencia magnética en pantalla, mientras que Tom Hardy (Peaky Blinders) se pone en la piel de Johnny, el líder del grupo, con una mezcla de autoridad y rareza que lo vuelven impredecible. En tanto, Jodie Comer (Killing Eve) como Kathy, es el ancla emocional de la historia, y es gracias a su mirada externa que nos vamos metiendo en este mundo.

the-bikeriders-005.jpg La película tiene una duración de 116 minutos. Universal Pictures

En lo visual, la película toma prestado parte del imaginario biker que popularizó George Miller en la saga Mad Max, pero se sitúa en un momento previo, más terrenal. Aquí los motociclistas todavía llevan sus “colores” con orgullo y defienden ese sentido de pertenencia con violencia si hace falta.

En su estreno, la película tuvo una recepción positiva. Si bien no fue un éxito de taquilla, fue elogiada por sus actuaciones y por su enfoque distintivo dentro del género.

El club de los Vándalos es una película que logra humanizar figuras que muchas veces fueron caricaturizadas en el cine. Es una historia que habla de lealtades, de identidad y de un estilo de vida que parece condenado a desaparecer.