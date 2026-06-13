Qué hacer en Mendoza este domingo 14 de junio: los mejores espectáculos para disfrutar del fin de semana

Se cierra el fin de semana y no hay que dejar pasar la oportunidad de vivir nuevas experiencias en la provincia.

Un nuevo fin de semana concluye y la provincia se despide con atractivas propuestas que prometen adueñarse de la agenda personal. Desde el humor hasta puestas teatrales, música experimental y una gran previa de feriado al ritmo del rock nacional. A continuación, te presentamos cuatro alternativas destacadas para armar tu recorrido cultural este domingo 14 de junio.

Teatro: Obra Operación Rosario PORTADAS (24) Domingo de espectáculos. IG @Teatro.deocasion Desde Rosario llega esta conmovedora propuesta en el marco del ciclo de teatro histórico. A través de una mirada poética y profundamente argentina, la puesta de la Compañía Teatro de Ocasión retrata el devenir de Malvinas y la gesta de 1982. La trama entrelaza el viaje mítico de la hija de un veterano de guerra para rescatarlo del olvido, junto a las voces de grandes héroes de la patria como San Martín, Belgrano, Dorrego, el Brigadier López y La Delfina.

Hora: 20:00.

Ubicación: Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén.

Entradas: Gratuita, por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Humor: Liga Mendocina de Improvisación ESPECTACULOS1 Espectáculos previo al feriado. Entrada Web Regresa el show de improvisación y humor más aplaudido de Mendoza con su Temporada 16. Una competencia teatral épica llena de risas y emoción pensada para disfrutar en familia o con amigos, donde el voto del público es indispensable para definir el destino del juego.

Hora: 20:00.

Ubicación: Espacio Cultural Julio Le Parc, Guaymallén.

Entradas: General $13.200.

Promociones disponibles: Pack Familiar de 3 entradas generales por $30.600 (Código: PACK3) o Pack Familiar de 4 entradas generales por $38.400 (Código: PACK4G) a través de EntradaWeb. Música: El Misterio de la Media ESPECTACULO 2 Domingo de espectáculos. NAVE UNCUYO La banda mendocina "El Misterio" desembarca con un concierto instrumental compuesto íntegramente por obras originales. Su propuesta ofrece un cruce perfecto de estilos que va desde el rock y el jazz hasta el metal y el europop, todo potenciado por el uso de afinaciones alternativas (NST) que expanden al máximo el sonido de sus 4 guitarras, bajo y batería. Un viaje sonoro único e intenso para mentes curiosas.

Hora: 20:00.

Ubicación: Nave UNCuyo.

Entradas: General $15.000 mediante EntradaWeb. Música: Barbazul, tributo al Indio Solari en Foxy ESPECTACULOS El rock y el fin de semana. IG @BARBAZUL.MZA Tras agotar por completo las funciones del viernes y el sábado, la banda tributo Barbazul suma una nueva presentación de su homenaje al Indio Solari para estirar el fin de semana largo. Una fiesta ricotera que también tiene un fuerte perfil solidario, destinada a colaborar con la institución Vida Infantil (El resguardo, Las Heras) y el Hogar Quinta Betel (San Roque, Maipú).