Mario Pergolini recibió una grave acusación de una conocida periodista: "Situación bastante desagradable de acoso sexual"

Tras el revuelo generado por los dichos de una comunicadora contra Mario Pergolini, Yanina Latorre dialogó en extendido con la protagonista de la denuncia.

Mario Pergolini quedó en el centro de la escena por una inesperada acusación de una conocida periodista, quien aseguró haber pasado por una situación muy incómoda cuando trabajaba junto al conductor hace un par de décadas.

En medio de la polémica, Yanina Latorre dialogó en vivo con la comunicadora en cuestión en SQP (América). Estamos hablando de María Julia Oliván, y sus dichos contra el líder Otro día perdido (eltrece), en los que según ella fue víctima de acoso sexual en un entorno laboral entre 2004 y 2007 dentro de la productora Cuatro Cabezas.

Tras las declaraciones en su ciclo de streaming Qué miedo (BorderPeriodismo), Oliván se explayó en charla con Latorre y puntualizó: "Hice el comentario no por cómo él hablaba hace 20 años en los medios, sino por una experiencia personal que tuve trabajando en su medio, en su productora Cuatro Cabezas en 2005, en su oficina, situación bastante desagradable de acoso sexual. En ese momento nadie denunciaba ese tipo de cosas, me estaba yendo muy bien, me mandaron a España a trabajar al toque, volví y me echaron de Cuatro Cabezas".

Mario Pergolini, acusado por María Julia Oliván de acoso sexual Mario Pergolini recibió una grave acusación de María Julia Oliván En tanto que sobre el episodio por el que María Julia Oliván acusa a Mario Pergolini, la periodista detalló: "Estabamos los dos solos en la misma oficina. Tenía 30 años, me estaba comprando mi primer departamento, estaba endeudada, nadie hacía denuncias... Esta gente me está echando después de que pasó esto. Yo tengo que sobrevivir, seguir trabajando, no sabía que hacer, tal vez me equivoqué, tal vez no. Tal vez se equivocó él".

Luego Oliván continuó: "Cuando uno sufre un acoso sexual, porque a mí también me pasó con dos ministros, uno me pidió perdón y otro no. Juanjo Domínguez me pidió perdón, Aníbal Fernánez, que nunca lo dije, no. Con Mario me crucé en un banco, yo pretendía saludarlo y él me dijo: 'Si nos hacemos los boludos, no nos vamos a saludar nunca'. Yo saludé lo más bien. Después lo vi también en el programa de Lanata, lo saludé y charlé con él. Fui nerviosa, pero después hablamos naturalmente, pero jamás se cruzó el tema".