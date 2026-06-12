Mario Pergolini volvió al gran podio del rating con una querida artista como invitada

Tras el bajón en las mediciones que tuvo Otro día perdido este martes, Mario Pergolini logró un notable repunte una noche después junto a una rendidora figura.

Mario Pergolini logró un notable promedio de rating este miércoles con Otro día perdido (eltrece), en un divertido mano a mano junto a una artista que desde hace unos años se ha convertido en una de las figuras más queridas por el público argentino.

Cada noche, el equipo de producción del programa de Pergolini tiene la difícil misión de dar con un invitado que logre captar la atención de la audiencia para el largo segmento de la entrevista con el conductor, en un esfuerzo por dar en el blanco del rating.

En la emisión del martes, Mario Pergolini venía de atravesar un duro revés al enfrentar en la misma franja horaria al partido amistoso entre Argentina e Islandia. En tal ocasión, Otro día perdido contó con Rodrigo Noya como personalidad convocada, y el promedio fue 3.4 puntos de rating; la medición más baja del late night en las últimas tres semanas.

Sin embargo, en el siempre movedizo escenario de la televisión abierta, Pergolini experimentó un gran repunte en sus números un día después, sin el fútbol como rival y con la presencia de una conocida actriz, bailarina, productora y conductora.

Mario Pergolini y un notable repunte en el rating Mario Pergolini y un nuevo acierto en el rating La estrella que le devolvió a Mario Pergolini un regreso al podio del rating fue Momi Giardina, figura que tiene más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y que ha participado en éxitos de la pantalla chica como Concubinos, Por amarte así, Separadas, Bailando y MasterChef Celebrity. Actualmente, la artista conduce el programa Nadie dice nada (Luzu).