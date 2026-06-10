El duro revés que recibió Mario Pergolini en el rating con un conocido actor como invitado

Mario Pergolini tuvo un martes muy complicado en Otro Día Perdido y el número de audiencia sorprendió a todos.

Mario Pergolini tuvo un martes complicado en Otro Día Perdido, ya que enfrentó mano a mano con el partido de Argentina contra Islandia en la previa de la Copa del Mundo 2026. El conductor de El Trece ante esta situación recibió un duro revés en el rating.

Si bien el ciclo se mantuvo con mediciones altas durante estas semanas, la emisión del día martes 9 de junio no fue el caso. El invitado por el que apostó la producción y el propio periodista fue Rodrigo Noya, quien realizó papeles en Los Únicos, Hermanos y Detectives, entre otras.

Según la página "Televisión.com", que se especializa en rating y novedades de la pantalla chica, compartió el fuerte bajón de audiencia que tuvo el programa de Mario Pergolini después de un largo tiempo.

Mario Pergolini recibió un duro revés en el rating Mario Pergolini - Portada (4) Mario Pergolini perdió audiencia ante el partido de Argentina. Foto: captura de video / El Trece. Otro Día Perdido (eltrece, 22:35 horas), compitiendo con el partido de Argentina, midió 3.4 puntos. Quedó segundo en su franja, muy lejos de la competencia, y es la emisión más baja del ciclo de las últimas tres semanas.