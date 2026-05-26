Mario Pergolini dio un batacazo en el rating con un popular cantante como invitado

En plena jornada de feriado, Mario Pergolini tuvo un acierto en las mediciones con un querido artista que es ejemplo de superación personal.

Mario Pergolini y su producción enfrentan una ardua lucha por el rating cada noche en el prime time, batallando contra un tanque de la competencia como Gran Hermano (Telefe), y apostando por ofrecerle al público un programa de calidad en tiempos en que la televisión abierta languidece entre realities y propuestas con panelistas.

En este contexto, el equipo de Pergolini selecciona con notable esmero el menú de invitados para el extendido momento de la entrevista en el late night, sin dudas uno de los segmentos más destacados de cada emisión de Otro día perdido (eltrece).

Este lunes, lejos de bajar la guardia en la jornada de feriado por la conmemoración de la Revolución de Mayo, Mario Pergolini convocó a un popular cantante que ha ganado un gran reconocimiento en las arenas del folclore, para así celebrar el Día de la Patria por lo alto, con un ida y vuelta en el que más allá de la charla distendida, brillaron algunos momentos musicales a cargo del invitado.

Mario Pergolini y un invitado que revitalizó el rating de Otro día perdido Mario Pergolini logró un muy buen rating con un popular cantante como invitado Estamos hablando de Nahuel Pennisi, artista que además de grabar el segmento de la entrevista en el estudio del ciclo en cuestión, emocionó a los presentes en Plaza de Mayo, frente al Cabildo; y acompañado por Mario Pergolini, Agustín "Rada" Aristarán, Evelyn Botto y el Coro de Garage.

Pennisi entonó Canción de todos, icónica composición de Armando Tejada Gómez y César Isella, mientras que en la entrevista con Pergolini habló entre otras cosas sobre su decisión de no operarse de la vista. "No me garantizaban que iba a ver, después por otro lado yo sentía que era un riesgo difícil... Para que funcionara, creo que me tienen que hacer una operación riesgosa. Yo estoy bien así, hago lo que me gusta, disfruto, ando en bici", enfatizó el cantante ante la admiración del conductor.