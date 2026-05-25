Mario Pergolini comienza la semana con todo: el artista popular que lo visitará en Otro Día Perdido
Mario Pergolini tendrá como invitado a un cantante que ha recorrido diferentes escenarios de nuestro país y buscará generar un rating positivo.
Mario Pergolini estará al frente de Otro Día Perdido este lunes 25 de mayo. El conductor viene de tener una semana movida con invitados de primer nivel y finalmente comenzará con todo esta noche en El Trece y pretende, por supuesto, marcar un positivo número de audiencia.
El conductor seguirá por la línea artística y junto a su producción llevarán a su living a un cantante y compositor argentino que ha obtenido cuatro Premios Gardel y diferentes nominaciones a los Premios Grammy.
El invitado con el que Mario Pergolini quiere marcar un buen rating
Se trata nada más y nada menos que de Nahuel Pennisi. Desde las redes del programa confirmaron su presencia con la clásica historia con la que anticipan a todos sus invitados: "Lunes patrio en Otro Día Perdido con la presencia del gran Nahuel Pennisi".
Por el programa de Pergolini ya han pasado figuras de renombre en esta segunda temporada como Luisana Lopilato, Natalia Oreiro, Carla Peterson, Adrián Suar, Diego Latorre, entre otros famosos.