Mario Pergolini comienza la semana con todo: el artista popular que lo visitará en Otro Día Perdido

Mario Pergolini tendrá como invitado a un cantante que ha recorrido diferentes escenarios de nuestro país y buscará generar un rating positivo.

Mario Pergolini estará al frente de Otro Día Perdido este lunes 25 de mayo. El conductor viene de tener una semana movida con invitados de primer nivel y finalmente comenzará con todo esta noche en El Trece y pretende, por supuesto, marcar un positivo número de audiencia.

El conductor seguirá por la línea artística y junto a su producción llevarán a su living a un cantante y compositor argentino que ha obtenido cuatro Premios Gardel y diferentes nominaciones a los Premios Grammy.

El invitado con el que Mario Pergolini quiere marcar un buen rating Captura de pantalla 2026-05-25 135806 Mario Pergolini estará junto a Nahuel Pennisi en El Trece. Foto: X / @otrodiaperdidok.

Se trata nada más y nada menos que de Nahuel Pennisi. Desde las redes del programa confirmaron su presencia con la clásica historia con la que anticipan a todos sus invitados: "Lunes patrio en Otro Día Perdido con la presencia del gran Nahuel Pennisi".