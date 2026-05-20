Mario Pergolini tuvo a los vocalistas de una de las bandas más queridas de Argentina actualmente y representantes del cuarteto cordobés en el país. Nicolás Sattler y Facundo Herrera, de Q' Lokura, estuvieron en el living de Otro Día Perdido.

Durante la entrevista charlaron sobre sus comienzos y en un momento de la noche Nicolás Sattler hizo una confesión que a Mario Pergolini no le gustó para nada y que tiene que ver justamente con la educación, algo que él defiende cada vez que puede en su ciclo.

"Estudiaba, me acuerdo, me llevaba hasta el timbre" , comenzó contando el invitado y allí fue interrumpido por el conductor, quien le consultó si había logrado terminar el secundario y allí subrayó que no lo había podido finalizar.

Mario Pergolini se indignó por completo tras la confesión de un invitado: "Este país está hecho pelota"

"Este país está hecho pelota... ¡Tenemos que terminarlo!", expresó Mario Pergolini tras las declaraciones del cantante que se vio sorprendido por la reacción del conductor de Otro Día Perdido.

Captura de pantalla 2026-05-20 082202 Mario Pergolini se mostró molesto tras la confesión de su invitado. Foto: captura de video / El Trece.

Agustín Aristarán le puso un poco de humor al momento y repasó a los artistas que el conductor le dijo que terminen el secundario: "Ya lo embocó a Trueno, a L-Gante y a un par más. Así que en cualquier momento te hace llenar un formulario acá atrás".