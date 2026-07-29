Mario Pergolini descolocó a Gustavo Garzón con un gesto inesperado en pleno vivo

El actor fue invitado al programa de Pergolini y el conductor lo sorprendió por completo en un momento de la noche.

Mario Pergolini tuvo como invitado el martes por la noche en Otro Día Perdido al actor Gustavo Garzón. El artista ha trabajado en diferentes producciones y fue al ciclo de El Trece para hablar de su carrera y también recordar anécdotas junto al periodista.

En un momento de la noche, el comunicador lo sorprendió por completo con un gesto totalmente inesperado. Pergolini le consultó si estaba en pareja actualmente y decidió agarrarle la mano: "¿Pero qué te dio? Te pusiste tierno", le expresó descolocado su invitado.

Posteriormente a este momento que causó risas en todo el estudio, Gustavo Garzón siguió contando sobre su vida personal. En este sentido, el conductor le consultó si le daría cosa enamorarse de una mujer más joven que él y allí fue tajante.

Mario Pergolini sorprendió a Gustavo Garzón en Otro Día Perdido "Preferiría que no me ocurra porque esas cosas nunca terminan bien", expresó el actor. En otra parte comentó que "me gusta la vida en pareja, pero tampoco soy fácil, tengo mi carácter y mi manía".