¿TN, C5N, A24 o LN+? El canal de noticias que ganó el rating de mayo y el que tuvo un resultado bochornoso

El canal de noticias más visto del país, replicó en mayo el liderazgo que viene sosteniendo desde hace largo tiempo. Mientras sus dos rivales más inmediatos, dieron batalla con notables números, y una señal que solía tener buena performance, arrojó en esta ocasión un bochornoso resultado en el rating .

Concretamente, durante el mes pasado TN encabezó el podio de audiencia al promediar 2.27 puntos de rating , medición que arrojó un indicador inferior a los números obtenidos por el canal en marzo y abril, que fueron de 2.40 y 2.38 respectivamente. Más allá de la caída, la propuesta informativa sigue siendo la más elegida en el territorio nacional, y a esta altura se erige como una suerte de imbatible.

El segundo puesto fue una vez más para C5N , que en mayo tuvo un promedio en el rating de 1.86, idéntica marca a la conseguida en abril, mientras en marzo el canal había alcanzado 1.83. De esta manera, la señal que se caracteriza por su perfil editorial de oposición al oficialismo logró ahora acortar la brecha con TN , dado que el líder bajó 11 décimas respecto al período previo.

Firme en el tercer lugar, se ubicó A24 con una media en el rating de 1.38, mejorando su performance de marzo y abril, que había arrojado indicadores de 1.30 y 1.34. También experimentó una leve mejora Crónica, que en el cuarto escalón promedió 1.0, trepando en sus números de los dos meses anteriores, que habían arañado marcas de 0.89 y 0,97.

Por último, cerrando el top 5 y en zona de papelón teniendo en cuenta que su grilla incluye a conocidos conductores como Luis Majul, Esteban Trebucq y Cristina Pérez; se posicionó en el quinto puesto LN+ con una magra media en el rating de 0.86, escueto resultado en sintonía con los indicadores de la señal en marzo y abril, que habían sido respectivamente de 0.89 y 0.87.

Hace un par de años, LN+ solía ocupar el tercer lugar en el ranking de los canales de noticias, detrás de TN y C5N. Sin embargo en 2025, esa situación cambió, con A24 trepando al podio de las tres propuestas informativas más vistas, y con Crónica afianzándose en la cuarta posición.