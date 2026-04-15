Dramático momento: le robaron a un periodista de A24 y todo quedó filmado

Un periodista sufrió un dramático momento mientras se encontraba en vivo cubriendo las inundaciones en Buenos Aires. El cronista, mientras relataba lo que le sucedió, vio a los ladrones y comenzó a perseguirlos.

"Estábamos cubriendo las inundaciones y, cuando estábamos volviendo, nos encontramos con la ventanilla rota del auto, la parte de atrás baja . Revolvieron absolutamente todo el auto, se llevaron las cosas personales, equipos y la rueda de auxilio también ", comenzó contando.

También relató que al llegar vieron a una persona corriendo y minutos después volvieron a verlo. En ese instante de desesperación, el cronista no dudó y comenzó a correr al delincuente, lo que generó una enorme tensión.

Dramático momento: le robaron a un cronista de A24 y todo quedó filmado

"¡Ahí están! Vení, loco, vení acá. Están corriendo con el trípode, ahí lo vimos", expresó mientras no paraba de correr detrás del ladrón. El comunicador relató que lo vio corriendo con el trípode y su mochila personal.

Captura de pantalla 2026-04-15 103808 El cronista persiguió a los ladrones. Foto: captura de video / A24.

Pero eso no es todo, ya que cerca del lugar había un destacamento policial: "Maestro no viste a los chorros corriendo, estamos gritando. No sé dónde se fueron", le expresó indignado ante la mirada del oficial.