En las últimas horas, un conocido periodista de canal América confirmó mediante sus nuevas cuentas que fue víctima de un fuerte hackeo. Esto sucedió luego de la noticia de que a Marcelo Tinelli también le cerraron la cuenta de forma repentina.

Se trata del cronista Alejandro Pueblas, quien ha llevado adelante coberturas como la búsqueda de Loan Danilo Peña y el triple femicidio en Florencio Varela. El comunicador se mostró apenado por la situación y compartió un contundente mensaje.

"Me hackearon todo y otra vez tengo que empezar de cero. Me robaron años de trabajo. Me hackearon mis cuentas de Instagram y Facebook “AlePueblasOK”, donde había construido una comunidad de más de un millón de seguidores entre todas las plataformas", comenzó diciendo.

Un conocido periodista denunció que le hackearon sus redes sociales: "Me robaron años de trabajo"

Luego, agregó: "No fue solamente perder una cuenta. Fue perder información, contactos, archivos, trabajo, esfuerzo y una parte enorme de mi vida. Por tocar temas delicados. Por hablar de trata. Por hablar de venta de bebés. Por hablar del robo de chicos. Por intentar mostrar cosas que muchos prefieren que nadie vea".

Captura de pantalla 2026-05-25 151136 El periodista se armó nuevas redes y confirmó que está intentando recuperar sus anteriores cuentas. Foto: captura de video / @alepueblaslp.

"Hoy estoy en medio de un proceso judicial intentando recuperar todo, pero no es fácil. Y como tantas veces me pasó en la vida… toca volver a empezar. Ya lloré. Ya me enojé. Ya puteé. Ya hice el duelo. Ahora toca levantarme otra vez", confirmó. Además, dejó en claro que si puede recuperar sus cuentas anteriores, el perfil actual también quedará activo.