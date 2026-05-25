La importante pérdida de Marcelo Tinelli que sorprendió a las redes: "15 millones de..."

El mundo del espectáculo y las redes sociales se vio sacudido en las últimas horas por una noticia que nadie esperaba: Marcelo Tinelli se ha quedado sin su cuenta oficial de Instagram. La información comenzó a circular rápidamente a través de X y generó un fuerte desconcierto entre sus seguidores.

El encargado de dar a conocer la noticia fue el usuario Fede Lowers , quien a través de un contundente mensaje alertó sobre la situación virtual del exitoso conductor y empresario.

"Último momento: le cerraron la cuenta de Instagram de Marcelo Tinelli. Tenía más de 15 millones de seguidores. Una de sus últimas publicaciones en historias tuvieron que ver con el festejo de Belgrano de Córdoba."

La pérdida no es un detalle menor. Su cuenta no solo representaba un enorme canal de comunicación personal, sino también una valiosa herramienta comercial e institucional. Con más de 15 millones de seguidores , el conductor había consolidado una de las comunidades más grandes del país en dicha plataforma.

El posible motivo de cierre

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Según la información trascendida, no hubo indicios previos de que la cuenta estuviera en riesgo. El tuit destaca que una de sus últimas interacciones en la red social fue a través de sus historias, donde se hizo eco de los festejos del club Belgrano de Córdoba, un contenido aparentemente inofensivo y habitual en su perfil, dado su conocido fanatismo por el fútbol.

Horas después del cierre de la cuenta, el presentador se expresó al respecto y comentó la posibilidad de un hackeo. Hasta el momento, el hombre no ha tenido respuestas sobre el posible recupero de su perfil social.