Marcela Tauro defenestró la carrera actual de Marcelo Tinelli: "Nos toma de tontos todo el tiempo"

La posibilidad de que Marcelo Tinelli vuelva a hacer una última edición del Bailando generó fuertes críticas de Marcela Tauro , quien se mostró muy dura al hablar del presente profesional del conductor y puso en duda que el proyecto realmente llegue a concretarse.

En Intrusos, la panelista cuestionó la postura de Tinelli respecto a los formatos televisivos actuales y aseguró que el conductor rechaza la idea de encabezar un ciclo con panelistas porque siente que eso lo perjudica en pantalla. "Está apagado ya hace rato", disparó la periodista.

Más tarde, durante una entrevista con Puro Show , Tauro volvió a referirse al tema y profundizó sus críticas. "Pero él está apagado. Si dice que no se siente cómodo con un panel, lo entiendo", sostuvo la comunicadora.

Lejos de suavizar sus declaraciones, la periodista también apuntó contra las decisiones que estaría tomando el conductor en esta etapa de su carrera: "Me parece que está mal asesorado. Se hace el pendejo, como que hace streaming...".

Marcela Tauro en Puro Show La periodista habló en Puro Show. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Asimismo, Tauro explicó por qué cree que el regreso del Bailando es poco probable. Según señaló la periodista, producir un formato de esas dimensiones implica un presupuesto mucho más alto que un programa de panelistas y aseguró que actualmente no habría dinero para sostenerlo.

"Él le debe plata a medio mundo, entonces... Yo no creo que haga nada, que es venta. Que nos toma de tontos todo el tiempo. ¿Y con qué plata? Si él no tiene plata. Es prensa para aparecer. Lo que no me gusta es que tomen de bolu... a la gente. No va a hacer nada. En América cuando lo hizo no le fue bien", sentenció Marcela Tauro sobre Marcelo Tinelli.