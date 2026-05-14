Se filtró el escandaloso hallazgo de Milett Figueroa en el celular de Marcelo Tinelli

Si bien la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin, este miércoles en Sálvese Quien Pueda revelaron una supuesta situación que habría ocurrido antes de la ruptura y que desató un fuerte escándalo entre ambos.

Durante el programa que conduce Yanina Latorre, contaron que la modelo habría revisado el teléfono personal del conductor en medio de sospechas relacionadas con una posible infidelidad. Según relataron, el contenido que encontró habría provocado una crisis definitiva en la pareja.

La noticia de la separación de la modelo y el conductor se conoció en abril.

"Milett, le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó. Eso no se hace igual. Y el que busca, encuentra", comenzó diciendo Majo Martino.

"Le encontró mensajes picantes con otra mujer, mensajes subidos de tono", reveló la panelista . Además, en la conversación también deslizaron la existencia de una tercera persona involucrada, aunque aclararon que no se trataría de la mujer con la que recientemente relacionaron sentimentalmente a Tinelli.

Esto fue lo que contó Majo Martino En Sálvese Quien Pueda sobre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Majo Martino Contó Qué Fue Lo Que Milett Figueroa Encontró En El Celular De Marcelo Tinelli

"Ella le revisó el teléfono y le encontró mensajes con otra mujer. Y ella los interpretó de la manera que quiso", señaló Martino.