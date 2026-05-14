Se filtró el escandaloso hallazgo de Milett Figueroa en el celular de Marcelo Tinelli
Majo Martino aseguró en Sálvese Quien Pueda que la modelo le revisó el teléfono al conductor y se encontró con algo totalmente inesperado.
Si bien la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin, este miércoles en Sálvese Quien Pueda revelaron una supuesta situación que habría ocurrido antes de la ruptura y que desató un fuerte escándalo entre ambos.
Durante el programa que conduce Yanina Latorre, contaron que la modelo habría revisado el teléfono personal del conductor en medio de sospechas relacionadas con una posible infidelidad. Según relataron, el contenido que encontró habría provocado una crisis definitiva en la pareja.
"Milett, le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó. Eso no se hace igual. Y el que busca, encuentra", comenzó diciendo Majo Martino.
"Le encontró mensajes picantes con otra mujer, mensajes subidos de tono", reveló la panelista . Además, en la conversación también deslizaron la existencia de una tercera persona involucrada, aunque aclararon que no se trataría de la mujer con la que recientemente relacionaron sentimentalmente a Tinelli.
Esto fue lo que contó Majo Martino En Sálvese Quien Pueda sobre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa
"Ella le revisó el teléfono y le encontró mensajes con otra mujer. Y ella los interpretó de la manera que quiso", señaló Martino.