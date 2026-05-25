Cande Tinelli compartió una fogosa foto y sorprendió a todos sus seguidores
La hija de Marcelo Tinelli subió a su cuenta de Instagram una jugada historia y se volvió viral en cuestión de horas.
Cande Tinelli es una de las hijas de Marcelo que más activa se encuentra en las redes sociales mostrando su día a día. Sus últimas publicaciones muestran el amor que tiene por la equitación y por los caballos, un deporte que la trajo a Mendoza para participar de una competición semanas atrás.
Sin embargo, en las últimas horas, compartió una fogosa imagen que sorprendió por completo a sus seguidores. En la foto se puede ver a la influencer y empresaria cubriéndose el torso con su brazo derecho y sin remera.
El sorpresivo posteo de Cande Tinelli
Para acompañar la historia de Instagram, compartió un texto: "¿Mandan sus alias? Los leo y elijo algunos". Esto es un juego que suelen usar diferentes famosos como Wanda Nara y otras figuras del mundo del espectáculo.
No es la primera vez que la hija del conductor sube contenido de estas características a sus cuentas personales. Ya que usualmente lo hace en su feed de Instagram para promocionar marcas de ropa o colaboraciones.