Cande Tinelli renovó su look con baby lights chocolate: las fotos

Del negro pleno al chocolate iluminado: no te pierdas los detalles del cambio de look de Cande Tinelli.

A días del cierre del año, Cande Tinelli apostó por una transformación capilar elegante y alineada con las tendencias actuales. Lejos de los contrastes bruscos, eligió iluminar su melena oscura con una técnica que privilegió la naturalidad y el efecto saludable.

El punto de partida fue un negro azabache pleno y, si bien se trataba de un tono que formaba parte de su identidad estética, también tendía a endurecer sus facciones. En lugar de aclarar de forma radical, Cande optó por una solución más refinada, con unos baby lights en tonos chocolate y café.

La técnica se concentró principalmente en medios y puntas, rompiendo la monotonía del color uniforme y generando movimiento. Con cada reflejo de luz, el cabello comenzó a mostrar matices antes ocultos, logrando una dimensión visual que enriqueció el look sin perder profundidad.

Uno de los grandes aciertos del cambio fue que no se percibió como una transformación drástica, sino como una mejora inmediata. El pelo se vio más brillante, con mayor volumen y una textura visual más liviana. Al mantener la raíz oscura, el crecimiento resultó prolijo y de bajo mantenimiento.