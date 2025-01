Cande, la hija de Marcelo Tinelli, contó el secreto de belleza para su rostro: "Es botox natural"

Las redes sociales son siempre un lugar para conocer mejor a las diferentes figuras que hay en el ambiente del espectáculo y de la farándula, tanto nacional como internacional. Es ahí donde Cande, la hija de Marcelo Tinelli, hizo algo diferente: en lugar de enamorar a sus fans con una sesión de fotos, reveló el secreto de belleza que aplica a su rostro todos los días para que sus seguidores puedan también incluirlo en sus respectivas rutinas.

Para dar este consejo la cantante y diseñadora utilizó su cuenta de Instagram para subir una historia, misma herramienta en la que hace sus descargos, para exponer el proceso que lleva adelante para tener su piel radiante. Lo llamativo del caso es que el cosmético elegido no pertenece a ninguna de las famosas marcas que suelen utilizar las celebridades, sino que es de fabricación casera que le recomendaron.

"Yo no sé si esto es bueno o no, pero a mi me dijeron que es como botox natural...¡ponele!", dijo Cande Tinelli entre risas. Acto seguido comenzó con su tratamiento que involucra dos mitades de pepino previamente congeladas, para luego usarlas para masajear todo el rostro. "Ojo, eh. Se siente muy bien esto. Después les cuento", concluyó.

Esta técnica que aplicó la influencer remite a lo que se ve en películas y series de televisión, donde mujeres de todas las edades utilizan rodajas de pepino para mejorar el aspecto de la piel y que se convirtió en una especie de mito popular. Según los especialistas, esta planta ayuda a producir colágeno y elastina, pero también para refrescar los contornos de los ojos.

La publicación de Cande Tinelli para despedir el 2024

Al igual que sus hermanas, Cande Tinelli decidió pasar Año Nuevo junto a su padre en la lujosa mansión que el conductor tiene en Punta del Este. En ese lugar aprovechó todos estos días para descansar y pasar tiempo junto a los suyos, tal y como se vio en la publicación que hizo para despedir el 2024.

Así recibió Cande Tinelli el 2025. Foto: Instagram @candelariatinelli.

Con un breve texto que dice "Bye 2024", Lelé mostró un poco de la intimidad de su familia y de los gustos que se dio durante estas mini vacaciones. La primera imagen muestra a ella y a sus hermanas, Mica y Juanita, descansando en una reposera al borde de la piscina; mientras que en las otras hizo público nuevamente el amor que siente por sus animales.