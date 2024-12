Salió el trailer de "Los Tinelli", el reality de Marcelo Tinelli y su familia: lujo, llanto y peleas

Fuera de su trabajo como conductor de televisión, la vida privada de Marcelo Tinelli solo se conoce a través de su Instagram, donde comparte vistazos de su relación con sus hijas o las travesuras de su perro Bruno. Todo eso está por cambiar con el estreno de "Los Tinelli", el nuevo reality que mostrará como nunca la vida del periodista y sus hijos.

El proyecto, grabado en la mansión de Punta del Este donde se reúne la familia, fue anunciado hace tiempo y tiene ya una fecha de estreno. Este jueves, el primer tráiler oficial fue lanzado por Amazon Prime y se pudieron ver las primeras imágenes de la convivencia familiar, al igual que el conflicto que dividirá a los Tinelli.

Mirá el tráiler de "Los Tinelli", a estrenar por Amazon Prime

En el corto video, escuchamos a las tres hijas mayores de Marcelo Tinelli hablar por primera vez de su relación con la fama de su padre, reconocido en toda la Argentina por su trabajo en la televisión. "Si uno tiene dos ojos encima cada vez que hace algo, en nuestro caso nos tocó tener cien", confesó Micaela Tinelli.

"Ser hija de alguien tan reconocido es difícil", agregó Cande Tinelli, quien hasta el día de hoy es criticada en redes sociales por su estilo personal. "Hay un margen de error mucho más chico y las cosas te tienen que salir bien", agregó la esposa de Coti Sorokin, el cantautor argentino que también aparece en el reality de Amazon Prime.

Por otro lado, el tráiler mostró los primeros indicios del trato diferencial que Marcelo Tinelli tiene con sus hijos más jóvenes, producto de su segundo matrimonio con Paula Robles. "Ya con Francisco y conmigo como que se relajó", aseguró Juanita Tinelli. "Con Lorenzo es como muy relax", agregó la influencer, refiriéndose a Lolo, el más chico de la familia.

Según reveló el adelanto de Prime Video, el reality seguirá a los famosos durante su encuentro familiar anual en la casa de Marcelo Tinelli en Punta del Este. Reunidos para el cumpleaños de El Tirri, primo de Marcelo, el viaje de la familia se verá desestabilizado cuando el patriarca aparezca con una invitada sorpresa.

Milett Figueroa, la inesperada adición al reality de "Los Tinelli"

El tráiler de "Los Tinelli" muestra a Milett Figueroa con los hijos de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram @marcelotinelli

"Me olvidé de contarles que invité a mi nueva novia, Milett, a mi casa", confiesa Marcelo Tinelli a la cámara del confesionario, y el tono del tráiler cambia. El conductor de América comenzó recientemente una relación con la bailarina Milett Figueroa, y decidió presentarla al resto de su familia en la escapada anual a Uruguay.

El plan del empresario no fue bien recibido por sus hijos: "Me parece que, capaz, antes lo tendría que haber hablado", considera en el adelanto Candelaria. "Estás a prueba cuando venís acá con una pareja, la primera vez", advirtió Micaela, quien no pudo evitar remarcar la diferencia de edad entre Milett y su padre, quien tiene 64 años, mientras que la bailarina tiene 32.

Al parecer, la relación entre Milett Figueroa y los hijos de Marcelo Tinelli será un punto de conflicto en el reality de la familia, que estrenará en el verano por Amazon Prime.