Candelaria, la hija de Marcelo Tinelli, hizo un furioso descargo en sus redes y se mostró al natural: "Cómo rompen las pel...

Cande Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, publicó una dura historia de Instagram dedicada a sus haters. La cantante y diseñadora respondió mediante un breve video a quienes la cuestionan por usar filtros en sus publicaciones en las redes. Furiosa y desde España, donde se encuentra radicada, arremetió contra los que la critican.



No es la primera vez que la segunda hija del conductor del Bailando realiza un descargo de este tipo. "Cómo rompen las pelot... con él sin filtro", empezó su descargo Lelé, la esposa del cantante Coti Sorokin.



Cande Tinelli reaccionó contra los haters que la cuestionan por los filtros. Fuente: Instagram @candelariatinelli.

"Si quiero usar filtro todos los días de mi vida, lo voy a hacer. Y si no, también", se lee en el descargo de Cande Tinelli. La joven, quien reside en Madrid junto a Coti, dejó en claro que las respuestas agresivas no la afectan. "Siempre hice y haré lo que tenga ganas de hacer. Les guste o no. Los invito a retirarse si no les cabe la ida. Mua", cerró.

Más allá de la postura que tomó la diseñadora, el contrapunto con los haters es algo habitual en la vida de Cande Tinelli. Desafortunadamente, la hija de Marcelo recibe decenas de comentarios agresivos cada vez que realiza una publicación.



Este año, por ejemplo, Cande fue noticia por otra de estas oleadas de agresiones virtuales. En esa oportunidad, ella había realizado una consulta a sus seguidores, les pidió ayuda para elegir su look. Pero lo que surgió como una propuesta de estilo se convirtió en una oleada de odio hacia la hija de Tinelli, en particular hacia sus tatuajes.

Cande Tinelli se reencontró en Madrid con una de sus grandes pasiones



Candelaria Tinelli encontró la paz y la tranquilidad en Madrid. En febrero, tras contraer matrimonio con el músico Coti Sorokin, la influencer se radicó junto a su esposo en la capital española. La mudanza supuso un gran cambio en la vida de la hija de

Marcelo Tinelli.



En efecto, Cande encontró en Madrid el escenario ideal para imprimir su sello personal en la decoración de su casa. No solo su pasión por el diseño volvió a aflorar en España, sino que la distancia con Argentina le devolvió a Lele sus ganas de explorar nuevas formas de expresión artística. Así, volvió a dedicarse a la pintura, una pasión que había quedado en pausa de acuerdo a lo que suele mostrar en sus redes.