Apareció Sofía Reca por primera vez a 8 meses de la muerte de Mila Yankelevich: "Mis..."

Tras la dolorosa pérdida de su hija en julio del año pasado, la esposa de Tomás Yankelevich volvió a dejarse ver a través de las redes sociales de su entorno.

El final de julio de 2025 marcó un quiebre irreparable en la vida de Sofía Reca y Tomás Yankelevich. Aquel día en la costa de Miami, el matrimonio perdió a su hija Mila, de tan solo siete años, en un trágico accidente náutico. Desde entonces, el hermetismo y el silencio absoluto fueron los refugios elegidos por la actriz para atravesar el duelo más difícil de su vida.

Sin embargo, el tiempo y el apoyo incondicional de los afectos parecen estar ayudando a la nuera de Cris Morena a dar pequeños pasos hacia adelante. A casi ocho meses de aquel doloroso episodio, Sofía volvió a mostrarse en público gracias a una postal compartida por su círculo más cercano, un gesto que generó un profundo respeto y ternura en el mundo del espectáculo.

La foto del reencuentro sofia La noticia de esta reaparición fue confirmada en el ciclo de streaming La Posta del espectáculo, emitido por la TV Pública. El periodista Gustavo Méndez, junto a Facundo Ventura, reveló los detalles de una salida distendida de la actriz acompañada por mujeres de su entera confianza. La locación elegida para este reencuentro fue Makoto, un reconocido y exclusivo restaurante ubicado en el centro comercial de Bal Harbour, en la zona norte de Miami, a muy poca distancia de la residencia donde la actriz vive junto a su esposo e hijo.

En la fotografía, que comenzó a circular tras ser publicada por una de las presentes bajo la afectuosa frase "Mis amigas potris", se puede observar a Sofía de perfil y compartiendo la mesa durante la sobremesa. Lo más destacable de la imagen es que se la ve relajada y esbozando una sonrisa, una imagen sumamente esperanzadora.

sofia Sofía Reca con sus amigas. IG @sofiareca El camino hasta este instante de tranquilidad estuvo precedido por una de las noticias más desgarradoras de los últimos tiempos. El drama ocurrió durante la mañana del 28 de julio, cuando el velero en el que navegaba la pequeña Mila, como parte de un campamento de verano del Miami Yacht Club, fue embestido por una pesada barcaza en las aguas de la Bahía de Biscayne.