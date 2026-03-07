Floppy Tesouro fue internada de urgencia: qué es la neuralgia del trigémino que afecta su vida por completo

La reconocida modelo Floppy Tesouro generó preocupación tras ser ingresada de urgencia en el Sanatorio Otamendi. Luego de varios días de ausencia en las plataformas digitales, la propia influencer decidió romper el silencio desde la clínica para explicar el complejo escenario que atraviesa.

Según detalló, se encuentra batallando contra una afección neurológica sumamente severa, aunque intentó llevar calma a su comunidad virtual al confirmar que ya se encuentra bajo estricto tratamiento médico.

A través de sus historias de Instagram, y recostada en una de las habitaciones del nosocomio, la Tesouro puso nombre al malestar que la aqueja. “Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: Neuralgia del trigémino , muy doloroso. Ya estoy medicada y controlada”, reveló con total sinceridad.

Esta afección, conocida por provocar crisis de dolor punzante en el rostro, la mantendrá alejada de las cámaras hasta que los facultativos logren estabilizarla por completo.

Floppy Tesouro mostró detalles de su departamento de Puerto Madero La modelo vive en un enorme edificio de Buenos Aires Foto: @floppytesouro

En medio de este trance delicado, Floppy se mostró sumamente agradecida por la contención que recibe de su círculo más íntimo. “Gracias al equipo médico, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”, expresó la modelo.

Floppy Tesouro La modelo reveló que sufre de "Neuralgia del trigémino", un cuadro de dolor agudo. Instagram: @floppytesouro

Sin embargo, el sostén principal de Floppy en el Otamendi son su hija Moorea y su novio, Salvador Becciu. La pequeña se convirtió en su gran alegría dentro de la clínica, ganándose un tierno apodo por parte de su mamá: "Mi enfermerita preferida. Ella me cuida".

El infortunio médico también trastocó los planes románticos de la pareja, ya que la hospitalización coincidió con una fecha muy especial para ambos. Con un dejo de tristeza pero valorando la unión, Tesouro reflexionó sobre cómo la salud alteró sus festejos de aniversario: "Teníamos otros planes para el cumple mes pero acá estamos, en las buenas y en las malas".