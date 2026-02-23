A casi dos meses de revelar que tiene cáncer de colon, Teto Medina actualizó su estado de salud
El conductor utilizó su cuenta de Instagram para contar cómo sigue su lucha y agradecer el apoyo recibido.
Tras anunciar a principios de 2026 que está atravesando un cáncer de colon, Teto Medina volvió a referirse a su estado de salud y compartió novedades sobre el tratamiento que viene realizando en el último tiempo.
Este lunes, el conductor contó en Instagram (@Tetomedina_ok) que completó una nueva instancia médica y que ya se prepara para lo que viene. "Quería contarles que ayer terminé con mi quinta etapa de quimioterapia y que la semana que viene voy a comenzar con otra etapa", expresó Medina.
Sin entrar en demasiados detalles técnicos sobre el proceso, dejó en claro que está enfocado en seguir las indicaciones profesionales: "Es algo dificil de explicar,pero solo se que tengo que hacerle caso a los médicos".
Además, el presentador destacó el acompañamiento que recibe a diario a través de redes sociales, algo que, según explicó, se volvió fundamental en este momento personal. "Lo lindo es el cariño de todos. Si supieran lo importante que son para mi... Juro que cada comentario, cada saludo o pregunta sobre mi enfermedad me hace sentir que no estoy solo", confesó Teto.
Con la mirada puesta en el futuro, el conductor aseguró que confía en poder retomar pronto su rutina habitual. "Ya volveré a mi vida normal, pero ahora es tiempo de ser obediente con los médicos", afirmó Medina.
Por último, también agradeció a los medios que lo siguen convocando laboralmente mientras atraviesa el tratamiento. "Aprovecho para agradecer a Crónica TV y a Radio Zónica que me tienen en cuenta para seguir trabajando. En estos difíciles momentos, trabajar es sanador", concluyó Teto Medina.