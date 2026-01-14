En medio de su quimioterapia, Teto Medina compartió un alentador mensaje desde el hospital

El conductor mostró en su cuenta de Instagram cómo avanza su tratamiento oncológico y recibió una ola de apoyo.

Hace pocos días, Marcelo "Teto" Medina decidió hacer público en sus redes sociales el complejo momento de salud que atraviesa, al revelar que padece cáncer de colon con metástasis en el hígado. El conductor explicó que, tras conocerse el diagnóstico, debió someterse a una intervención quirúrgica.

En aquel mensaje, el exintegrante de VideoMatch detalló que la operación había sido exitosa, aunque aclaró que el tratamiento estaba lejos de finalizar. Por ese motivo, comenzó un riguroso seguimiento médico y sesiones de quimioterapia.

Marcelo "Teto" Medina Foto: MDZ El presentador reveló hace pocos días que tiene cáncer de colon con metástasis en el hígado. Foto: MDZ Además, Medina compartió una profunda reflexión personal sobre el impacto del diagnóstico en su vida. El presentador llamó a valorar el presente, los vínculos y los afectos, y a dejar de lado el miedo, remarcando la importancia de enfocarse en lo que se tiene y no en las carencias.

Ahora, Teto Medina volvió a comunicarse con sus seguidores y mostró cómo avanza su tratamiento. Acompañando una imagen desde el hospital, desde su cuenta de Instagram confirmó que se encuentra transitando una nueva etapa de quimioterapia y dejó un mensaje cargado de optimismo.