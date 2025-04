Marcelo "Teto" Medina va a juicio oral por abusos y amenazas contra su expareja: los detalles

Marcelo "Teto" Medina enfrentará a la Justicia en un juicio oral tras la denuncia por abuso que realizó su expareja, Mónica Pilar Fernández. Fue Andrea Taboada quien comunicó la noticia en Intrusos, el fiscal había pedido el juicio en agosto del año pasado y finalmente se dio a conocer la resolución en las últimas horas y el periodista se sentará en el banquillo.

"La Justicia determinó que irá juicio oral por la causa de abuso sexual", expresó la panelista de Intrusos. Si bien está confirmado el juicio, por el momento no se sabe cuándo comenzará el debate que lo tiene al reconocido conductor y periodista en el foco de la polémica.

Adrián Pallares, conductor del ciclo de América, expresó: "Siempre es una buena noticia esto para todas las partes" y Rodrigo Lussich completó diciendo que es la etapa donde puede Marcelo "Teto" Medina probar la inocencia de las acusaciones que realiza Mónica, su expareja.

El documento que confirma el juicio contra "Teto" Medina. Foto: captura de pantalla/ América.

En el año 2022, Mónica rompió el silencio y comentó que "Sufrí mucho por culpa de él. Durante 3 años no tuvimos mayores inconvenientes y luego arrancó. No fue un solo hecho de violencia, Florencia, fueron varios. Él no consumía adelante mío al principio, se escondía para hacerlo, lo disimulaba. Después desbarrancó, empezó a mezclar sustancias y se volvió incontrolable".

Teto Medina a juicio oral:

Además, en su momento expresó: "Las cosas que a mí me hizo fueron terribles. Yo lo dejé porque me cansé de la situación. No fue fácil, tuve que hablarlo en terapia. Una naturaliza estas cosas y cuando se quita la venda, te das cuenta de lo que tenés que sanar. No se sale fácilmente de la violencia. No puedo volver a tener pareja, tengo miedo".